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Viabilità | 23 luglio 2026, 15:35

Viabilità locale e progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna

Confronto con il sindaco Giovanni Genta e l'amministrazione comunale sulle principali esigenze della comunità

Il presidente Robaldo e il consigliere Danna dopo l'incontro con l'amministrazione comunale di Saliceto

Il presidente Robaldo e il consigliere Danna dopo l'incontro con l'amministrazione comunale di Saliceto

Le tematiche legate alla viabilità locale e ad alcuni progetti di interesse per il territorio sono state al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Saliceto tra il presidente della Provincia Luca Robaldo, il consigliere provinciale delegato alla Viabilità del Monregalese Pietro Danna, il sindaco Giovanni Genta e l'amministrazione comunale.

Il confronto si è rivelato un'importante occasione per approfondire insieme agli amministratori locali alcune necessità del territorio e diverse criticità legate anche alla viabilità provinciale presente nel Comune di Saliceto, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza e alla manutenzione della rete stradale.

Nel corso della riunione sono stati inoltre affrontati altri progetti e iniziative riguardanti la comunità locale, sui quali si è sviluppato un utile momento di condivisione e confronto tra Provincia e Comune. L'incontro ha confermato l'importanza del dialogo costante tra gli enti locali per individuare le priorità del territorio e favorire un'azione coordinata sulle questioni di maggiore interesse per i cittadini.

cs

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