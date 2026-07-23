Viabilità locale e progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna

Le tematiche legate alla viabilità locale e ad alcuni progetti di interesse per il territorio sono state al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Saliceto tra il presidente della Provincia Luca Robaldo, il consigliere provinciale delegato alla Viabilità del Monregalese Pietro Danna, il sindaco Giovanni Genta e l'amministrazione comunale.

Il confronto si è rivelato un'importante occasione per approfondire insieme agli amministratori locali alcune necessità del territorio e diverse criticità legate anche alla viabilità provinciale presente nel Comune di Saliceto, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza e alla manutenzione della rete stradale.

Nel corso della riunione sono stati inoltre affrontati altri progetti e iniziative riguardanti la comunità locale, sui quali si è sviluppato un utile momento di condivisione e confronto tra Provincia e Comune. L'incontro ha confermato l'importanza del dialogo costante tra gli enti locali per individuare le priorità del territorio e favorire un'azione coordinata sulle questioni di maggiore interesse per i cittadini.