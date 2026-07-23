CALCIO SERIE D / Sta nascendo il nuovo Bra di Riccardo Boschetto, i nuovi arrivi già ufficializzati

La dirigenza dell’A.C. Bra è al lavoro in vista della prossima stagione di Serie D.
Saranno tanti i volti nuovi agli ordini di Riccardo Boschetto.
Partendo dal settore difensivo, sono stati ufficializzati Mouhmadou Thiam, classe 2006 senegalese dotato di grande fisicità e Lorenzo Bardini, 20enne cresciuto nel settore giovanile del Pontedera. In giallorosso anche il centrale Lorenzo De Angelis.
Per quanto riguarda il centrocampo ecco il 2006 Matteo Giolfo, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, con cui ha disputato il campionato Primavera. Insieme a lui arriva Christian Foglio, classe 2004 cresciuto nel vivaio del Milan e reduce da una stagione in serie D con la Castellanzese. A completare il settore Andrea Melani, esterno a tutto fascia del 2006, anche lui proveniente dalle giovanili blucerchiate.
Altri due nuovi giocatori in attacco: Edoardo Colferai, 24enne cresciuto nel Monza ed il giovanissimo Aron Persiano, 17enne promosso in prima squadra dopo le numerose reti nell’Under 17.
Si avvicina l’inizio della stagione e prende forma, giorno dopo giorno, il Bra di Riccardo Boschetto.