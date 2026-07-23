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Sport | 23 luglio 2026, 12:17

SKIROLL / Weekend di fuoco a Castel di Sangro, Emanuele Becchis presente

Domenica 26 luglio mass start di Coppa Italia, preceduta, sabato 25, da una sprint valida anche per il campionato italiano

(foto fisi)

(foto fisi)

Il calendario dello skiroll prosegue il proprio cammino con gli appuntamento di Coppa Italia NextPro di Castel di Sangro, dove si corrono sabato 25 luglio una sprint valida anche come campionato italiano e domenica 26 luglio una mass start, valevole solo per la Coppa Italia. 

Il direttore tecnico Emanuele Sbabo ha convocato per l’occasione Davide Piccinini, Stefano Epis, Alessandro Tazzioli, Aurora Invernizzi, Maria Invernizzi, Nicole Falanelli, Noemi Parisi, Anna Maria Ghiddi, Alba Mortagna, Maia Eugenia Boccardi, Camilla Crippa, Elisabetta Bernardi, Mateo Tanel, Riccardo Lorenzo Masiero, Riccardo Munari, Tommaso Dellagiacoma, Francesco Chiaradia, Emanuele Becchis, Michele Valerio, Alessandro Corradi e Giovanni Lorenzetti. 

Le giornate saranno coordinate dagli allenatori Tommaso Tamburro, Daniele Cappeletti e Martina Iozzelli.

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