Rocca de’ Baldi celebra le donne dei Morozzo: visita speciale al Castello Museo

Domenica 2 agosto torna l’appuntamento con le visite-conferenza al Castello Museo di Rocca de’ Baldi, con un’iniziativa speciale dedicata alle figure femminili della famiglia Morozzo, nel centenario della morte della Regina Margherita di Savoia.

L’evento, intitolato “Donne di casa Morozzo: le amiche di Margherita”, offrirà uno sguardo originale su un passato in cui le donne aristocratiche, spesso considerate strumenti di alleanze familiari, emergono invece come personalità colte, determinate e protagoniste del proprio tempo. Al centro della narrazione, la figura di Irene, moglie di Enrico Morozzo della Rocca e tra le educatrici della principessa Margherita, insieme alle figlie Natalina ed Elena, compagne di giochi e poi amiche della futura prima Regina d’Italia.

Le visite si svolgeranno in due turni, alle ore 14.45 e alle 17, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire non solo le vicende della famiglia Morozzo, ma anche il contesto storico e sociale in cui vissero. Il percorso si inserisce all’interno del Castello Museo, oggi articolato su più livelli: il primo piano dedicato alla storia dei Marchesi Morozzo, il secondo con una ricca sezione etnografica e il giardino-orto sperimentale, spazio di ricerca sull’agricoltura biologica e sulla tutela delle varietà antiche.

In occasione della prima domenica del mese sarà inoltre aperto al pubblico anche l’EnoMuseo “La Cantina” in frazione Crava, visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Il castello, nato come struttura difensiva attorno a una torre medievale e successivamente trasformato in residenza di villeggiatura dai Morozzo, rappresenta oggi un importante polo culturale del territorio, inserito in un borgo che conserva ancora l’originaria pianta triangolare e il fascino della storia.

Il calendario estivo proseguirà sabato 15 agosto con l’ultimo “Appuntamento al tramonto”, dedicato alla scoperta del castello e del borgo in una suggestiva atmosfera serale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Consorzio Conitours (0171 696206, info@cuneoalps.it) oppure consultare il sito museodoro.org. I biglietti prevedono un costo di 10 euro intero, con riduzioni e gratuità per diverse categorie.