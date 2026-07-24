“Treno dell’Assunta” per Vernante: corse speciali da Cuneo il 14 agosto

In occasione della tradizionale Festa dell’Assunta, in programma venerdì 14 agosto 2026, sarà attivato un servizio ferroviario speciale per collegare Cuneo a Vernante e facilitare la partecipazione all’evento, tra i più attesi dell’estate in valle Vermenagna.

Il “Treno dell’Assunta” prevede due corse di andata da Cuneo, entrambe con fermata in tutte le stazioni intermedie. Il primo treno partirà alle 17.26 (fermate a Borgo San Dalmazzo alle 17.36, Roccavione alle 17.40 e Robilante alle 17.49) con arrivo a Vernante alle 17.58. Il secondo collegamento partirà invece alle 19.28 (Borgo San Dalmazzo 19.39, Roccavione 19.43, Robilante 19.52) con arrivo previsto alle 20.00.

Anche i rientri saranno organizzati su misura: i passeggeri del primo treno potranno tornare con partenza da Vernante alle 23.30, mentre quelli del secondo avranno il rientro alle 00.50, sempre in direzione Cuneo.

Il costo del biglietto è fissato a 3,50 euro per gli adulti. Il viaggio è gratuito per i bambini dai 2 ai 10 anni, mentre i più piccoli (0-2 anni) possono viaggiare senza biglietto. I posti sono limitati e ogni titolo di viaggio è valido esclusivamente per il treno selezionato, fino a esaurimento disponibilità.

I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 12 di lunedì 27 luglio tramite l’app Billetto o sul sito www.billetto.it, cercando “Assunta”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vernante insieme al Ferroclub Cuneese, alla Pro Loco, al Comitato dell’Assunta e all’impresa ferroviaria Arenaways, punta a offrire un’alternativa comoda, sicura e sostenibile all’uso dell’auto, riducendo traffico e problemi di parcheggio e consentendo a cittadini e visitatori di vivere appieno la festa.