CICLISMO / Nicole Bracco domina i Regionali su pista: tre titoli in due giorni

Prestazione da incorniciare per Nicole Bracco, quattordicenne di Savigliano in forza alla SC Cesano Maderno, protagonista assoluta ai Campionati regionali su pista 2026. In due giorni di gare, la giovane atleta ha conquistato tre titoli regionali, imponendosi nell’Omnium, nell’inseguimento individuale e nel Keirin.

La prima giornata si è aperta con la prova dell’Omnium, disciplina che riunisce Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti. Dopo aver chiuso in seconda posizione le prime due prove, Bracco ha cambiato marcia vincendo l’Eliminazione e dominando la Corsa a punti con una prestazione perfetta: cinque sprint vinti su cinque, compreso quello finale a punteggio doppio. Un risultato che le ha permesso di conquistare il titolo regionale con 17 punti di vantaggio su Aurora Colombo (G.S. Cicli Fiorin Cycling Team ASD). A completare il podio, la valdostana Melanie Bosonin, seguita da Vittoria Vitillo, quarta assoluta ma terza tra le piemontesi.

Il giorno successivo Bracco ha completato un autentico capolavoro sportivo, aggiudicandosi anche le prove dell’inseguimento individuale e del Keirin. Nell’inseguimento, disputato su 2.000 metri con partenza da fermo e condizionato dal vento, ha fatto segnare un ottimo tempo di 2’43”690, alla media di 44 km/h.

Nel Keirin, infine, la giovane saviglianese ha confermato il proprio talento imponendosi con autorità sia nella batteria di qualificazione sia nella finale, gestendo la gara con grande lucidità e mettendo in mostra sprint efficaci e precisi. Nella stessa specialità, soddisfazione anche per la SC Cesano Maderno grazie al podio regionale conquistato da Vittoria Vitillo.

Tre ori in due giorni che consacrano Nicole Bracco tra le protagoniste della pista piemontese e confermano il suo percorso di crescita, già capace di entusiasmare pubblico e addetti ai lavori.