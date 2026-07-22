Robilante, aggredisce la moglie e minaccia i vigili con un cacciavite: arrestato 50enne

Arrestato dopo aver aggredito la moglie e aver poi minacciato gli agenti della Polizia Locale con un cacciavite di 36 centimetri, usato come un’arma.

È quanto accaduto la sera di venerdì 17 luglio a Robilante, in una serata in cui in paese erano in corso i festeggiamenti per Sant’Anna.

Tutto ha avuto inizio da una richiesta di aiuto.

Intorno alle 20.30, gli agenti della Polizia Locale di Robilante, impegnati insieme ai colleghi dei comandi di Vernante, Busca e Boves nel servizio di supporto intercomunale predisposto in occasione della festa, sono intervenuti in un’abitazione di via Vittorio Veneto, da cui proveniva la richiesta di aiuto di una donna che riferiva di essere stata aggredita fisicamente dal marito.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri.

Gli operatori hanno provveduto ad allontanare l’uomo, un 50enne di origini tunisine, dalla moglie, affidandone la sorveglianza agli agenti della Polizia Locale di Robilante ossia l' Ispettore Fabrizio Gasbarro e agente Ilaria Nota, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Vernante Claudia Rosso, di Busca Ispettore Nicolas Audisio e di Boves agente Roberto Paroldo.

(In foto gli agenti della Polizia Locale di Robilante impegnati in servizio durante la Festa di Sant'Anna)

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, non gradendo la stretta sorveglianza, finalizzata ad evitare che si riavvicinare alla moglie, ha iniziato a pronunciare frasi minacciose e sconnesse, arrivando a dire più volte che “qualcuno sarebbe morto”.

Si è qui di diretto verso la propria autovettura, dalla quale ha estratto il cacciavite. Inizialmente ha minacciato di utilizzarlo contro sé stesso, poi ha rivolto l’oggetto verso un agente della Polizia Locale, urlando frasi dal tono intimidatorio.

Vista la situazione e l’impossibilità di calmare il soggetto, uno degli agenti ha utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione, così da consentire ai colleghi di bloccarlo e ammanettarlo.

L’uomo è stato quindi accompagnato alla Stazione dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo per gli accertamenti del caso. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso della successiva perquisizione sono stati inoltre sequestrati il cacciavite utilizzato durante la minaccia, un coltello da cucina con lama di circa 7 centimetri e un paio di forbici.

Al termine degli adempimenti, l’uomo è stato rilasciato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell’avvio del processo, previsto per la fine di ottobre 2026.