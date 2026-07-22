Cuneo, si introducono in yogurteria per rubare macchinari e 40 chili di Nutella

Amara sorpresa ieri, martedì 21 luglio, per i proprietari della yogurteria "Yoghy" di via XX Settembre a Cuneo che, riaprendo il locale lo hanno trovato messo a soqquadro e il magazzino svuotato.

Nella notte tra lunedì e martedì, alcuni malviventi si sono introdotti nel locale, hanno staccato la corrente elettrica e hanno rubato macchinari per la preparazione di yogourt, crepes, pancakes, numerose confezioni di bibite, preparati e 40 kg di Nutella.

Oltre al danno, anche la beffa. I titolari hanno infatti trovato il locale invaso da mozziconi di sigaretta e dagli incarti delle preparazioni dolciarie presenti nella yogurteria, consumate dagli autori del furto prima di darsi alla fuga.

Al momento non è ancora stata sporta denuncia. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti dall'ingresso posteriore del locale, passando attraverso il cancello che conduce al cortile condominiale.

"Hanno staccato la corrente e questo ci spaventa, perché significa che sapevano com'è strutturato il locale e cosa c'era all'interno – spiega Francesco Mondino, uno dei due titolari –. Restando senza corrente abbiamo dovuto buttare via anche lo yogurt che avevamo preparato. Alcuni macchinari erano fondamentali per il nostro lavoro e hanno un costo non indifferente; per il momento dovremo noleggiarli. Siamo molto dispiaciuti: abbiamo fatto tanti sacrifici e abbiamo aperto da meno di un anno. Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Siamo comunque grati alla clientela, che ci sta dimostrando grande solidarietà. Noi siamo già aperti e stiamo cercando di garantire il consueto servizio".

Il locale oggi è aperto dalle alle dalle 13 alle 18.30 e dalle 20.15 fino alle 22.