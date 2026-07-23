Incendio in un'abitazione a Barge: coinvolti due piani e parte del tetto

Quello che inizialmente sembrava un incendio di sterpaglie si è rivelato invece un rogo che ha interessato un'abitazione a due piani a Barge. L'allarme è scattato intorno alle 20.55 di ieri sera, mercoledì 21 luglio, in via Pralargo, nella zona di campagna compresa tra Crociera di Barge e Staffarda.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Barge. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno coinvolto il primo e il secondo piano dell'edificio, estendendosi anche a una parte del tetto, dal quale si è alzata una densa colonna di fumo.

L'abitazione, descritta come piuttosto fatiscente ma abitata, al momento dell'incendio risultava vuota e non si registrano persone coinvolte. Le fiamme hanno inoltre danneggiato alcune parti esterne di un camper parcheggiato davanti alla casa.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire il punto di origine del rogo e le cause che lo hanno provocato.