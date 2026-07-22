Incidente mortale alle porte di Cuneo, è il borgarino Edoardo Manassero la giovane vittima: aveva solo 25 anni

C'è un nome e un volto dietro la tragedia avvenuta questa notte lungo la strada provinciale SP25, in via Villafalletto. A perdere la vita poco dopo le 2:00 è stato Edoardo Manassero, 25 anni, residente a Borgo San Dalmazzo ma originario di Savigliano.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del proprio mezzo. Si tratterebbe di un incidente autonomo, avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli: l'auto è uscita di strada finendo in un fosso a lato della carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un mezzo di soccorso medicalizzato della Misericordia, i Vigili del Fuoco di Cuneo e la Polizia Stradale. All'arrivo dei soccorritori il 25enne era ancora cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate drammaticamente nel giro di pochi minuti. Ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medico si è purtroppo rivelato vano.

Nel corso della mattinata perseguiranno gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause del sinistro. Sul luogo dell'incidente previsto un sopralluogo da parte del medico legale congiuntamente al Pubblico Ministero di turno, Francesco Lucadello. Le forze dell'ordine stanno proseguendo i rilievi per ricostruire l'esatta traiettoria del mezzo ed determinare le cause della perdita di controllo.

La notizia ha scosso profondamente le comunità di Borgo San Dalmazzo e Savigliano. Edoardo lascia il papà Danilo Manassero, la mamma Elena Giuliano e il fratello Ferdinando, ai quali si stringono parenti e amici in questo momento di profondo dolore.

Vicina alla famiglia in questo momento di grande disperazione la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione. La prima cittadina,al nostro giornale esprime "le mie più sentite condoglianze per una perdita terribile. Sono cose che lasciano un senso di sgomento terribile. Una vita così giovane spezzata in un modo così tragico è una tragedia che va contro la natura delle cose”. La famiglia Manassero è molto conosciuta in città, il papà faceva l’impagliatore e la mamma Elena Giuliano, docente molto stimata, ha anche collaborato con il comune per alcune iniziative culturali.

Edoardo Manassero è la 21ª vittima della strada dall'inizio del 2026 sulle strade del cuneese.