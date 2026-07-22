A Bra "Benessere donna": un incontro verso la menopausa

L'ASL CN2 propone un incontro informativo dedicato a chi si sta avvicinando alla menopausa o, semplicemente, a chi desidera iniziare a conoscere e approfondire questo importante momento della vita.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di informazione e confronto, in cui comprendere meglio i cambiamenti che caratterizzano la pre-menopausa e la menopausa e acquisire strumenti utili per affrontarli in modo consapevole.
Durante l'incontro, gli operatori dell'Azienda Sanitaria affronteranno diversi aspetti, tra cui i cambiamenti ormonali e metabolici, l'importanza di una corretta alimentazione, il ruolo dell'attività fisica (con particolare attenzione a vitamina D, calcio e prevenzione dell'osteoporosi) e gli aspetti emotivi e psicologici legati a questa fase della vita.
L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e fornire indicazioni pratiche, basate su evidenze scientifiche, per favorire il benessere e la qualità di vita attraverso stili di vita sani.
L'incontro si terrà lunedì 21 settembr, dalle 20.00 alle 22.00 presso la Sala Conferenze G. Arpino in Largo della Resistenza, Bra.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inquadrare il QR code presente in locandina oppure collegarsi al link: BenEssere Donna – Evento Informativo. A seguito della registrazione verrà inviata una mail di conferma. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0173 316610.