La torre del Belvedere di Mondovì e la torre civica di Cuneo si illumino di azzurro per la giornata della neurologia

Questa sera, mercoledì 22 luglio, la Torre Civica del Belvedere di Mondovì e la torre civica di Cuneo si illumineranno di azzurro per la campagna promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), in occasione della giornata mondiale del cervello.

All'iniziativa aderiscono l'ASO Santa Croce e Carle e l’AslCN1 con l'obiettivo di diffondere una corretta cultura della salute neurologica, promuovere la prevenzione e favorire il riconoscimento precoce dei sintomi delle principali patologie neurologiche.

Oltre alla campagna nazionale che prevede la trasmissione di sei pillole radiofoniche sulle maggiori testate radiofoniche italiane dedicate ai principali temi della salute neurologica e una campagna social l’A.O. S. Croce e Carle e l’AslCN1 sensibilizzeranno la popolazione attraverso l’adesione all'iniziativa "Illuminiamo di blu", realizzata in collaborazione con Anci il Comune di Cuneo e la Città di Mondovì con l’accensione della Torre Civica di Cuneo e della Torre del Belvedere in serata.

"Un gesto simbolico che unisce Mondovì ai tanti Comuni italiani che hanno scelto di richiamare l'attenzione sull'importanza della salute neurologica, della prevenzione, della ricerca e dell'accesso alle cure - spiegano dall'amministrazione di Mondovì -. Prendersi cura del cervello significa prendersi cura della qualità della vita: adottare uno stile di vita sano, riconoscere precocemente i segnali di malattia e promuovere una maggiore consapevolezza sono passi fondamentali per il benessere di tutti".