TENNIS / Cherasco, grande successo per la seconda edizione del Torneo dei Bastioni

Si è conclusa con una splendida serata di sport e partecipazione la seconda edizione del Torneo di Tennis dei Bastioni, andata in scena giovedì 23 giugno alle ore 20 presso il Tennis Club Cherasco.

A contendersi il titolo davanti a un numeroso pubblico sono stati Alessandro ed Edoardo Lanzardo, protagonisti di una finale intensa e combattuta che ha entusiasmato gli spettatori presenti. Al termine di un match ricco di emozioni, è stato Edoardo a conquistare la vittoria, imponendosi in due set e aggiudicandosi il trofeo della manifestazione.

Grande la soddisfazione espressa dagli organizzatori, in particolare dal LIONS Club Cherasco e dai rappresentanti del Tennis Club Cherasco, Filippo e Lorenzo, che hanno sottolineato la costante crescita dell'evento. Un risultato confermato anche dai numeri: dopo la trentina di iscritti della prima edizione, quest'anno il torneo ha raggiunto quota 35 partecipanti, con una presenza significativa di giocatori provenienti da altri circoli e realtà sportive del territorio.

"La crescita del torneo testimonia l'apprezzamento che questa iniziativa sta riscuotendo anno dopo anno", hanno commentato gli organizzatori, evidenziando come la manifestazione sia diventata un importante momento di aggregazione sportiva e sociale per la comunità.

La serata si è conclusa con la cerimonia di premiazione e un rinfresco aperto a tutti i presenti, occasione durante la quale è stato espresso un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa: Banca di Cherasco, Terre del Barolo, Pictet, Stampatello e Atlante. Grazie al loro prezioso contributo è stato infatti possibile devolvere un'importante somma alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones con sede a Genova, confermando ancora una volta il valore solidale che accompagna la manifestazione sportiva.

Archiviata con successo questa seconda edizione, organizzatori e partecipanti guardano già al futuro.