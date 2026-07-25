Pellegrinaggio a Lourdes 2026, oltre 110 partecipanti con l'Associazione Diversamente: "Un cammino di fede, amore e condivisione"

È rientrato dal "Pellegrinaggio 2026" a Lourdes il gruppo promosso dall'Associazione Diversamente. Ospitiamo a seguire una loro testimonianza.

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Siamo rientrati dal Pellegrinaggio 2026 con il cuore colmo di gratitudine.

Come ogni anno, abbiamo vissuto un’esperienza unica e profondamente significativa, fatta di comunione, preghiera, condivisione e fede.

Oltre 110 persone — tra ammalati, che noi amiamo chiamare “Amici speciali”, volontari e pellegrini — hanno condiviso questo intenso cammino spirituale, ricco di emozioni, incontri, gesti di vicinanza e autentica fraternità.

Un ringraziamento particolarmente affettuoso va al vescovo emerito Luciano Pacomio, che per molti di noi è e resterà il nostro “vescovo del cuore”. Per tanti anni ci ha accompagnati in questa esperienza e, attraverso la sua saggezza, la sua presenza e le sue parole, ci ha aiutati ad affrontare con fiducia anche i momenti più difficili.

La nostra gratitudine va anche a padre Monge e a don Claudio Bigarella, parroco della diocesi di Sanremo-Ventimiglia che hanno svolto il loro servizio con grande disponibilità, sensibilità e attenzione.

Un grazie sincero e profondo è rivolto a tutti i volontari. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe possibile. La loro dedizione, il loro impegno e la loro presenza discreta ma instancabile rappresentano il cuore pulsante di ogni pellegrinaggio.

Lourdes lascia ogni anno qualcosa di speciale dentro ciascuno di noi: un volto, un incontro, una parola, un’emozione o un ricordo destinato a rimanere nel cuore.

L’Associazione Diversamente crede profondamente nel valore umano e spirituale di questa esperienza e, nonostante i tanti sacrifici necessari, continuerà a sostenerla con amore, convinzione e fede.

Proprio perché crediamo nell’incontro e nel dialogo, desideriamo condividere anche una riflessione che nasce dal cuore, senza alcuna volontà di alimentare polemiche.

Siamo partiti dalla Diocesi di Mondovì con tre pullman, uno dei quali attrezzato per accogliere le persone con disabilità. Durante il nostro cammino, tuttavia, abbiamo avvertito un senso di distanza e ci è dispiaciuto che nessun sacerdote della Diocesi abbia potuto accompagnarci in questa esperienza così importante.

Comprendiamo che possano esserci stati impegni, difficoltà organizzative o motivazioni che non conosciamo. Nonostante ciò, non abbiamo perso la speranza e siamo rientrati ancora una volta grati, felici e orgogliosi di tutto ciò che siamo riusciti a realizzare insieme.

Per questo desideriamo rivolgere fin da ora un invito sincero a chi di competenza: venite con noi al Pellegrinaggio 2027.

Sarà un’occasione preziosa per toccare con mano ciò che facciamo, condividere il nostro cammino e vedere personalmente quanta dedizione, quanto amore e quanta fede accompagnino ogni gesto e ogni momento di questa esperienza.

Crediamo che incontrarsi, conoscersi e camminare insieme sia il modo più autentico per superare distanze, incomprensioni e racconti indiretti.

Perché solo condividendo davvero il cammino possiamo costruire una collaborazione più forte, sincera e concreta, al servizio delle persone più fragili e dell’intera comunità.

Lourdes non è soltanto una destinazione.

È un incontro, una carezza, una speranza.

È un cammino che continua anche dopo il ritorno a casa.

Associazione Diversamente