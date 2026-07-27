A.I.S.P.A. apre le iscrizioni al corso di formazione “Conoscere le amministrazioni locali 2026/2027”

Dopo il successo delle passate tre edizioni, l’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) ripropone il corso “Conoscere le Amministrazioni Locali”. Il percorso formativo, che ha “sfornato” in questi anni molti degli amministratori locali in carica tra sindaci e assessori, è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire tematiche inerenti al funzionamento di una struttura comunale, ed è patrocinato dalla Provincia di Cuneo.

Si svolgerà nell'autunno/inverno (prima lezione il 9 ottobre 2026) presso la sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese, con il quale continua la collaborazione. Il corso prevede dodici lezioni (circa due/tre al mese fino all'inizio di febbraio), con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore. Sono aperte le iscrizioni compilando il form “Riserva un posto” al seguente link: https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali

Le parole della Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco: «La soddisfazione e l’entusiasmo delle prime tre edizioni, che ha visto la partecipazione di oltre ottanta persone tra amministratori in carica ed aspiranti, come anche privati cittadini interessati ad approfondire l’argomento in vista della preparazione di concorsi, ci hanno spinto nell’ organizzare questa quarta edizione» Spiega Gasco: « È stato ripreso lo scheletro dei dodici incontri come nei primi due anni, con ciclo unico; l’anno scorso era stato svolto con una formula “più avanzata” per approfondire in maniera mirata alcune delle principali tematiche del mondo amministrativo locale. La scelta di continuare a farlo a Fossano è, innanzitutto, grazie alla disponibilità del C.F.P. che ha una sua sede; inoltre la posizione geografica della città, baricentrica per la provincia, è indubbiamente strategica per cercare di dare la possibilità ai cittadini delle varie zone della Granda di partecipare».

Continua Gasco: «Il percorso è orientato a creare una conoscenza di base della struttura e dei meccanismi di gestione di una macchina comunale. L'obiettivo, che condividiamo insieme al C.F.P. Cebano-Monregalese ed alla Provincia di Cuneo, che ha nuovamente dato il suo patrocinio e che ringraziamo, è quello di creare "consapevolezza" nei cittadini e in coloro interessati ad avere un ruolo attivo nella Comunità, acquisendo nozioni e abilità pratico-metodologiche per esercitare in modo efficace compiti amministrativi. Inoltre, si svolgeranno approfondimenti su temi specifici che si affrontano nell'ambito della gestione di un Comune.

Ci preme sottolineare che i docenti coinvolti sono tecnici del settore: funzionari, segretari comunali, avvocati e consulenti specializzati in campo amministrativo. Tutte figure professionali che hanno accettato di continuare a far parte di questo progetto, che speriamo e confidiamo possa essere di interesse sempre più diffuso, considerando che la materia sì, è

complessa e molto variegata, ma è quella che consente ad una Comunità di continuare ad essere tale e durare nel tempo, preferibilmente in modo efficace ed efficiente con persone che, con passione, siano disposte a dedicare del tempo per essa» E conclude: «Un ringraziamento particolare va alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Cuneo e Cassa di Risparmio di Fossano, le quali danno la possibilità di continuare a realizzare questo importante progetto».

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è Cristina Ballario, la Responsabile della sede C.F.P. Cebano Monregalese di Fossano, che evidenzia come il corso rappresenti un'opportunità concreta per amministratori locali, aspiranti amministratori e cittadini interessati ad approfondire il funzionamento degli enti locali: «Con questo percorso AISPA intende offrire ai partecipanti gli strumenti e le competenze fondamentali per esercitare con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo dell'ente locale. In un contesto in cui la gestione dell'interesse pubblico, lo sviluppo del territorio e l'erogazione efficiente dei servizi ai cittadini sono sempre più centrali, crediamo sia importante investire nella formazione e valorizzare il ruolo della partecipazione attiva nella società civile. Il corso si rivolge non solo a chi ricopre o intende ricoprire incarichi amministrativi, ma anche a chi desidera acquisire conoscenze utili per avvicinarsi al mondo della pubblica amministrazione, anche in vista di future opportunità professionali negli enti locali».