Dopo un mese di chiusura il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì riapre al pubblico

Dopo un mese di chiusura dovuta ai lavori di sistemazione della strada di accesso il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì riapre al pubblico nel pomeriggio di domenica 2 agosto con le apprezzate visite guidate e con una mostra speciale e inedita nel suo genere, inerente documenti storici e manoscritti, datati tra il 1500 e il 1800.

Per la prima volta sarà esposta anche la tesi di laurea dal titolo "Il Santuario di Santa Lucia V. M. di Villanova Mondovì: conoscenza e conservazione", realizzata nel 2004 dagli architetti Roberto Garelli, Annalisa Bianco e Giorgio Faccenda. Inoltre sarà presente uno stand con gelati artigianali, specialità dolciarie e servizio ristoro dei “F.lli Boero” di Monforte d’Alba.

Durante tutte le domeniche di visite guidate, saranno visibili le mostre a pannelli sia su figure di rilievo per la Valle, nel corso del secolo scorso, quali Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, che sul rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

Le visite guidate, oltre a quelle di domeniche 2 agosto, sono in programma nel pomeriggio di domenica 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

Nel mese di agosto e fino a metà settembre, nelle domeniche estive in cui non sono presenti visite guidate e mostre, sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

"Ringraziamo ancora il Comune di Villanova Mondovì e le società MondoAcqua e Giordano Costruzioni per i lavori effettuati alla strada di accesso al complesso - commentano dal direttivo dell'AmiSaL -. Anche per quest’anno abbiamo già accolto numerosi gruppi e restiamo disponibili ad ospitare turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie a tutti i volontari che si prestano per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai visitatori e a tutti coloro che ammirano anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per prenotazione visite, riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.