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Attualità | 27 luglio 2026, 06:25

Dopo un mese di chiusura il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì riapre al pubblico

Domenica 2 agosto visite guidate al complesso con i volontari. Per tutto il pomeriggio mostra speciale e inedita di documenti e manoscritti storici di (dal 1500 al 1800) ed esposizione di una tesi di laurea sul Santuario

Dopo un mese di chiusura dovuta ai lavori di sistemazione della strada di accesso il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì riapre al pubblico nel pomeriggio di domenica 2 agosto con le apprezzate visite guidate e con una mostra speciale e inedita nel suo genere, inerente documenti storici e manoscritti, datati tra il 1500 e il 1800.

Per la prima volta sarà esposta anche la tesi di laurea dal titolo "Il Santuario di Santa Lucia V. M. di Villanova Mondovì: conoscenza e conservazione", realizzata nel 2004 dagli architetti Roberto Garelli, Annalisa Bianco e Giorgio Faccenda. Inoltre sarà presente uno stand con gelati artigianali, specialità dolciarie e servizio ristoro dei “F.lli Boero” di Monforte d’Alba.

Durante tutte le domeniche di visite guidate, saranno visibili le mostre a pannelli sia su figure di rilievo per la Valle, nel corso del secolo scorso, quali Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, che sul rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

Le visite guidate, oltre a quelle di domeniche 2 agosto, sono in programma nel pomeriggio di domenica 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati). 

Nel mese di agosto e fino a metà settembre, nelle domeniche estive in cui non sono presenti visite guidate e mostre, sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

"Ringraziamo ancora il Comune di Villanova Mondovì e le società MondoAcqua e Giordano Costruzioni per i lavori effettuati alla strada di accesso al complesso - commentano dal direttivo dell'AmiSaL -. Anche per quest’anno abbiamo già accolto numerosi gruppi e restiamo disponibili ad ospitare turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie a tutti i volontari che si prestano per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai visitatori e a tutti coloro che ammirano anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per prenotazione visite, riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.

AP

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