A Magliano Alpi l'ultimo saluto a Salvatore Stanisci, 42enne monregalese morto dopo un malore

Si è svolta venerdì pomeriggio, presso il Tempio Crematorio di Magliano Alpi, la cerimonia per rivolgere l'ultimo saluto a Salvatore Stanisci, 42enne monregalese morto in seguito ad un malore accusato nei giorni scorsi a Vado Ligure.
L'uomo si era sentito male domenica scorsa, 19 luglio, mentre si trovava in acqua ed era stato immediatamente soccorso, quindi trasportato all'ospedale San Paolo di Savona.
Dopo quattro giorni di ricovero, però, è deceduto, nella giornata di mercoledì.
Salvatore Stanisci lascia la mamma Rosy con il compagno Francesco, il papà Angelo, le sorelle Alessandra e Jessica, il fratello Marco, parenti e amici.