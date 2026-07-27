Chiusa con successo la trentunesima edizione dei Doi pass

"Ancora una volta i “Doi Pass” hanno animato l’estate monregalese con quattro diverse serate capaci di radunare nel centro storico cittadino migliaia di persone, attirate da un’offerta eterogenea e di qualità in termini musicali, culturali e commerciali - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. La conferma di un format che riesce a coinvolgere grandi e piccoli grazie alle proposte ludiche, agli spettacoli musicali, alle dimostrazioni sportive e alle tante collaborazioni attivate con il tessuto associativo locale e con le altre manifestazioni estive come il Movì. Grazie, dunque, a tutti gli organizzatori, agli sponsor, alle associazioni di categoria, ai professionisti, alle forze dell’ordine e ai volontari coinvolti. I “Doi Pass” hanno ufficialmente acceso il cuore dell’estate monregalese, che proseguirà tra poche settimane con la 58ma Mostra nazionale dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza, per un’affascinante ma simbolica staffetta tra quartieri".

Mattia Germone, presidente de La Funicolare continua: “Si chiude con soddisfazione la trentunesima edizione della manifestazione, quattro serate che hanno riportato nel nostro centro storico migliaia di persone di tutte le età, monregalesi e visitatori provenienti anche da fuori città. Un risultato che conferma, ancora una volta, quanto il centro storico sia un luogo vivo, capace di attrarre e coinvolgere quando viene valorizzato con un programma ricco e di qualità. Anche quest'anno il pubblico ha potuto assistere a numerosi spettacoli e iniziative, grazie all'impegno di professionisti e artisti locali, affiancati da ospiti di rilievo che hanno contribuito ad arricchire ulteriormente il calendario degli eventi. Una formula che, dopo trentuno anni, continua a dimostrarsi vincente.

L'obiettivo originario della manifestazione rimane quanto mai attuale: avvicinare le persone ai negozi del centro storico, soprattutto in occasione dell'avvio dei saldi, facendo conoscere un'offerta commerciale fatta di qualità, competenza, professionalità e rapporto umano. Il commercio di vicinato rappresenta un valore che va ben oltre il semplice acquisto: è un presidio sociale, contribuisce alla sicurezza delle nostre vie e rende il centro storico un luogo vissuto ogni giorno.

Organizzare eventi di questo livello è però sempre più complesso. Negli ultimi anni l'iter autorizzativo è diventato decisamente più impegnativo, sia dal punto di vista burocratico che da quello economico. I costi legati alla sicurezza incidono ormai in maniera significativa, arrivando a rappresentare una spesa paragonabile a quella di uno spettacolo di alto livello per ciascuna serata. Nonostante queste difficoltà, riteniamo che continuare a investire in manifestazioni di qualità sia una scelta doverosa per il futuro del nostro centro storico. Desidero quindi ringraziare gli uomini della security, la Polizia Locale e tutte le forze dell'ordine che, con professionalità e grande senso di responsabilità, hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, intervenendo con efficacia anche nella gestione delle situazioni che si sono verificate al termine di alcune serate.





Un ringraziamento altrettanto sentito va ai commercianti associati all'Associazione Funicolare, che con il loro sostegno e la loro fiducia rendono possibile l'organizzazione di questa manifestazione e delle tante iniziative che animano il centro storico durante l'anno. Un grazie anche al Comune di Mondovì, alla Fondazione CRC e alla camera di Commercio di Cuneo il cui contributo è fondamentale per realizzare eventi che rappresentano un importante momento di promozione della città e del suo tessuto commerciale. Come Presidente dell'Associazione Funicolare e di Confcommercio Mondovì, credo che iniziative come questa abbiano un valore che va ben oltre il singolo evento. Sono occasioni per invitare i cittadini a vivere maggiormente il centro storico, a frequentarne le piazze, le vie e le attività commerciali perché una città vissuta dai suoi cittadini è una città più bella, più sicura e più accogliente.

Vorrei infine lanciare un invito a tutti: scegliamo, quando possibile, di acquistare nei negozi sotto casa. Non è affatto vero che online si trovi sempre il prezzo migliore e, anche quando la differenza esiste, acquistare nei negozi di vicinato significa investire nella qualità della vita della nostra comunità. Ogni acquisto fatto in centro contribuisce a mantenere vive le nostre attività, a preservare servizi, occupazione e socialità. Una città con negozi aperti è una città che vive; una città che perde il proprio commercio di prossimità perde inevitabilmente anche una parte della propria identità e della propria qualità della vita. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di vivere il centro storico in queste quattro serate. L'entusiasmo e la partecipazione sono il segnale più bello che Mondovì crede ancora nel valore del suo commercio e della sua comunità. Viva i Doi Pass, viva Mondovì! E adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: vi aspettiamo dal 13 al 17 agosto per la Mostra dell'Artigianato Artistico, un'altra occasione per vivere insieme la nostra città e sostenerne le eccellenze”.

Martedì 28 luglio ultimo appuntamento con il cinema all’aperto con un film d'animazione, ‘Il Robot selvaggio’ scritto e diretto da Chris Sanders. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato da Peter Brown. Il robot Roz naufraga su un'isola disabitata e, dopo aver imparato a comunicare con la fauna locale, adotta un piccolo di oca rimasto orfano. Insegnandogli a volare e a sopravvivere, Roz scopre sentimenti ed emozioni che trasformano la sua fredda programmazione in un legame profondo con la natura. Vi aspettiamo martedì in piazza Maggiore con il Cinema sotto le stelle a partire dalle ore 21.30.