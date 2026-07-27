"Contratti passino da part-time a full-time": martedì 28 luglio presidio di fronte al Centro Logistico delle Poste di Cuneo

Martedì 28 luglio le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane di Cuneo si riuniranno in presidio di fronte al Centro Logistico di Via degli Artigiani, dalle 12 alle 13.
L'obiettivo dell'iniziativa è ribadire la richiesta di trasformazione dei contratti da part-time a full-time.
Il presidio, informano gli organizzatori, non provocherà alcun blocco del traffico stradale.
La nota ufficiale della segreteria regionale SLC-CGIL
Ancora una volta saremo in presidio davanti al Centro Logistico di Cuneo a sostegno dei lavoratori che, da anni, chiedono la trasformazione del proprio contratto da part-time a full-time.
Il presidio si terrà il giorno 28 Luglio dalle 12 alle 13. L’iniziativa fa seguito all’accordo sottoscritto il 23 luglio 2026 nell’ambito di Poste Comunicazione e Logistica, che prevede 100 trasformazioni da part-time a full-time a livello nazionale.
Si tratta di un primo risultato, ma non sufficiente a rispondere alle aspettative dei tanti lavoratori e lavoratrici che da anni operano con un contratto part time.
Per questo chiediamo che una quota significativa di queste cento trasformazioni venga destinata al Piemonte ed in particolare al Centro Logistico di Cuneo, dove il personale attende da troppo tempo una risposta concreta.
Con questa mobilitazione vogliamo ribadire che il diritto a un lavoro stabile e dignitoso non può più essere rinviato.
Continueremo a sostenere le legittime rivendicazione dei lavoratori e delle lavoratrici fino a quando non otterranno la dignità che meritano.