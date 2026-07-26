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Roggero nel tribunale di Asti
Roggero dal carcere: "Mattarella valuti mia grazia al di là delle polemiche"
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Attualità | 26 luglio 2026, 15:01

Roggero dal carcere: "Mattarella valuti mia grazia al di là delle polemiche"

"La mia speranza è che il presidente prenda in esame la richiesta con molta attenzione e umanità"

Roggero nel tribunale di Asti

Roggero nel tribunale di Asti

"La mia speranza è che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda"

Lo dice in un colloquio con 'La Stampa' Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due uomini che stavano scappando dopo aver tentato di rapinare il suo negozio e averne ferito un terzo.

eri mattina nel carcere di Bollate ha ricevuto la visita di Giorgio Bergesio, senatore cuneese della Lega.

(Sod/Adnkronos)

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