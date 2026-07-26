"Dal Piemonte alla Carnia": alla Festa delle Alpi di Pontechianale le esperienze delle donne nelle comunità alpine [FOTO e VIDEO]

Procede, a Pontechianale, la terza edizione della "Festa delle Alpi - Fête des Alpes", la manifestazione che celebra lo storico legame tra Piemonte, Valle d'Aosta e i dipartimenti francesi della Savoia e delle Hautes-Alpes.

Dopo il piccolo San Bernardo nel 2024 e il Moncenisio nel 2025, l'evento transfrontaliero è approdato quest'anno ai piedi del colle dell'Agnello, valico stradale tra i più alti d'Europa che unisce storicamente comunità legate da radici comuni.

Nella mattinata odierna il giornalista Gian Luca Gasca ha moderato il dibattito "Dal Piemonte alla Carnia", incentrato sulle esperienze delle donne nelle comunità alpine con la presidente di Cramars Stefania Marcoccio, la consigliera della Associazione Rete Donne Foreste Fernanda Giorda, la presidente del Coordinamento Donne di Montagna Patrizia Palonta e la blogger scrittrice Cinzia Dutto.

(L'intervento dell'assessore Gallo)

Le dichiarazioni a margine dell'incontro (GUARDA IL VIDEO)

La conclusione della manifestazione è prevista per le 18, mentre la chiusura definitiva del Villaggio delle Alpi avverrà alle 21.30.

L’evento è organizzato dalla Regione Piemonte tramite l'Assessorato allo Sviluppo e Promozione della Montagna con il supporto di Visit Piemonte e la collaborazione di Provincia di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Unione Montana Valle Varaita, Comune di Pontechianale, Comune di Molines-en-Queyras, Dipartimento della Savoie, Dipartimento delle Hautes-Alpes, Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Atl Cuneese, Uncem, Fondazione Emile Chanoux, Fondazione Crc, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Mirabilia e Lauretana.