Busca, cambio per la pediatria di libera scelta: assistenza temporanea con il dottor Tonello

L’ASL CN1 – Distretto Nord Ovest ha comunicato che, a partire dal 1° agosto, la dottoressa Roberta Risso e la dottoressa Chiara Visconti cesseranno l’attività di Pediatra di Libera Scelta per trasferimento in altro Distretto. La novità riguarda direttamente le famiglie del Comune di Busca, i cui bambini erano seguiti dalle due professioniste.

Per garantire la continuità di cura, dal 1° agosto 2026 l’assistenza pediatrica per gli assistiti residenti a Busca sarà assicurata in via temporanea dal dottor Mauro Tonello. Il medico riceverà a Saluzzo, in corso Roma 7, e sarà contattabile ai numeri 368 203713 e 0175 45451.

Gli orari di ambulatorio sono i seguenti:

lunedì dalle 14.30 alle 19.00

martedì dalle 9.00 alle 12.30

mercoledì dalle 9.00 alle 12.30

giovedì dalle 14.00 alle 17.00

venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Le visite si svolgono sempre su appuntamento, per cui alle famiglie è richiesto di telefonare prima di recarsi in ambulatorio, in attesa che l’ASL completi la procedura per la nuova assegnazione definitiva del servizio pediatrico sul territorio.