Anche la sezione Ana di Ceva al Campo Scuola Alpino a Vinadio con la giovane bagnaschese Enrica Calzolari

Si sono aperti ufficialmente sabato 25 luglio i cancelli del Campo Scuola Ana 2026 presso il suggestivo Forte di Vinadio. L’iniziativa proseguirà fino all’8 agosto come punto di riferimento formativo per cinquanta ragazzi e ragazze arrivati da ogni angolo della penisola: una rappresentanza che conta presenze da Roma, Messina, dal Veneto e da tutto il Nord Italia, pronti a vivere due settimane a stretto contatto con il mondo alpino.



Tra i partecipanti spicca anche quest'anno la presenza del Cebano grazie alla giovane Enrica Calzolari, residente a Bagnasco, che porta il nome della Sezione Ana di Ceva all'interno della comunità del campo.

Alla solenne cerimonia di avvio delle attività era presente una delegazione della Sezione Ana cebana, guidata dal presidente Fabrizio Carena e accompagnata dal Vessillo sezionale.



“Vedere ragazzi che arrivano da così lontano per condividere questo percorso è la dimostrazione di quanto i valori alpini sappiano ancora parlare ai giovani – commenta Carena -. Per la nostra Sezione è motivo di grande orgoglio aver portato a Vinadio il nostro Vessillo e vedere Enrica rappresentare il nostro territorio. L'augurio che facciamo a tutti questi 50 ragazzi è che possano tornare a casa con uno zaino colmo di belle esperienze, di spirito di servizio e, soprattutto, con il cuore pieno di quell'entusiasmo che solo la montagna e la nostra famiglia alpina sanno trasmettere”.



Nelle prossime due settimane i giovani partecipanti saranno impegnati in un ricco programma di attività pratiche e formative curate dalla Protezione Civile Ana e dalle Truppe Alpine: dalle tecniche di orientamento e primo soccorso fino alla scoperta delle tradizioni di solidarietà e rispetto per l'ambiente che da sempre contraddistinguono gli Alpini.