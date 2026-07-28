Successo per la cinque giorni del "Ferrone in Festa"

È stata un’edizione da ricordare quella di “Ferrone in Festa”, che dal 23 al 27 luglio 2026 ha animato il Borgo Ferrone di Mondovì richiamando numerosi partecipanti e confermando il forte legame della manifestazione con la comunità.

L’appuntamento, giunto alla quindicesima edizione, ha saputo ancora una volta unire momenti di festa, proponendo un calendario ricco di iniziative pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Cuore della manifestazione è stato il palatenda allestito in Largo Beato Piergiorgio Frassati, di fronte alla chiesa parrocchiale, che per cinque serate è diventato punto di incontro.

Grande interesse ha suscitato la serata di venerdì 24 luglio con l’arrivo di PizzAut, il progetto di inclusione sociale che coinvolge ragazzi autistici nella gestione di ristoranti. Il pubblico ha potuto gustare le pizze preparate dai ragazzi e assistere alla presentazione del libro “Vietato calpestare i sogni” di Nico Acampora, fondatore dell’iniziativa, in dialogo con i giornalisti Marco Volpe e Paolo Roggero. L’intero ricavato della serata è stato devoluto a sostegno del progetto.

Molto partecipati anche gli altri appuntamenti del programma: dai “Ferrone Games” di sabato, tra giochi, attività e musica dal vivo, al pomeriggio dedicato alle famiglie di domenica, con sport, laboratori creativi, pet therapy e animazione per bambini e ragazzi. A seguire, la tradizionale cena a base di polenta e la serata di ballo liscio hanno richiamato numerosi presenti.

La chiusura di ieri, lunedì 27 luglio, con la “raviolata” sotto le stelle, il concerto dei Sixties Graffiti e l’estrazione della lotteria, ha suggellato il successo di un’edizione che ha saputo coniugare divertimento, solidarietà e spirito di comunità.

LOTTERIA FERRONE IN FESTA 2026: BIGLIETTI VINCENTI

N. 2855 BUONO SPESA DEL VALORE DI 1.000,00 EURO C/O MERCATO’;

N. 3134 BICICLETTA MTB;

N. 4354 BARBECUE;

N. 4554 TABLET;

N. 3960 BUONO SPESA DEL VALORE DI 150,00 € LIBRERIA COOP MONDOVICINO;

N. 3571 BUONO SPESA DEL VALORE DI 100 € TEALDI PETROLI;

N. 4420 CENA PER DUE PERSONE C/O “TRATTORIA MARSUPINO”;

N. 1772 BEAUTY BOX (HAIR FASHION + EVENTI MASSAGGI +L’ANGOLO DELLA BELLEZZA);

N. 1025 TESSERA 10 INGRESSI PISCINA COMUNALE DI MONDOVI’;

N. 3683 2 BUONI ACQUISTO DA 15,00 € C/O CIOTOLA FELICE;

N. 4131 ABBONAMENTO ANNUALE “PROVINCIA GRANDA” ON LINE;

N. 4450 ABBONAMENTO ANNUALE “L’UNIONE MONREGALESE” CARTACEO;

I premi sono ritirabili – presentando la matrice del biglietto – presso la Cartolibreria Calandri di Corso Europa a Mondovì Borgo Ferrone.