Montaldo Mondovì e la festa di Sant’Anna Collarea: un momento che racconta l’amore per la propria terra

"A tutti quelli che pregano Sant’Anna in silenzio e a quelli che portano con orgoglio la sua statua in processione…Venite a vedere la fierezza e la compostezza con cui i giovani lo fanno, per capire cosa vuol dire essere nati qui…Senso di appartenenza, devozione, riconoscenza e amore per la propria terra".

Così scriveva, nel 2014, Paola Prucca nella prefazione al libro dedicato a Sant'Anna Collarea. Un senso di fierezza e appartenenza che è sempre vivo, come dimostra la partecipazione, la scorsa domenica 26 luglio, alla festa patronale con la tradizionale processione, “aux flambeaux” e la solenne celebrazione religiosa officiata dal Vicario don Giuseppe Canavese.

Tanti i giovani che si sono uniti al corteo, insieme a residenti, turisti e amministratori.

Il paese, per l'occasione, si è vestito a nuovo con l’esposizione dei drappi azzurri lungo il percorso della processione che si è snodato sulla strada centrale della frazione, riprendendo l’antica tradizione delle famiglie della frazione che posizionavano lungo il tragitto le lenzuola ricamate ed i pizzi più belli.

La processione religiosa con la statua della Santa (acquistata dai sopravvissuti alle due guerre mondiali) è stata trasportata con orgoglio dai figli e nipoti dei reduci, accompagnata dalla Banda Musicale di Mondovì, a conclusione dei festeggiamenti che, nella serata di sabato, hanno visto protagonisti i volontari della Pro Loco che hanno curato la cena e l'intrattenimento al campo sportivo, superando il successo di pubblico delle scorse edizioni.



