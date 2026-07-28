Consiglio provinciale itinerante a Villar San Costanzo: unanime il sostegno alla valorizzazione dell’Abbazia di San Costanzo al Monte

L’Abbazia di San Costanzo al Monte ha ospitato nella serata di ieri una nuova seduta itinerante del Consiglio provinciale, scelta non casuale ma strettamente legata all’esame del provvedimento dedicato al futuro del prestigioso complesso monumentale. Tutti i tredici punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità.

Nel corso della seduta il Consiglio ha dato il via libera all’approvazione dei verbali della precedente riunione, alla variazione di bilancio e alla salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente, al riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente a una sentenza del Tar Piemonte, al Piano di sviluppo strategico 2026-2028 di Nexo Agrifood Hub, all’aggiornamento della convenzione della Stazione Unica Appaltante provinciale e al protocollo d’intesa collegato al progetto europeo Alcotra “Alpimed+ Ecoterr”. Approvate inoltre le modifiche al regolamento per la gestione e il monitoraggio della specie cinghiale, i piani provinciali di programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica per l’anno 2027-2028, le modifiche allo statuto di Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (ALAC SpA), la presa d’atto dello scioglimento dell’Associazione per gli Insediamenti Universitari della Provincia di Cuneo e l’ordine del giorno promosso da Acli e dedicato alla semplificazione delle procedure per l’organizzazione di piccole manifestazioni, feste di paese ed eventi locali.

Particolare rilievo ha assunto il punto dedicato all’Abbazia di San Costanzo al Monte, bene culturale di rilevante interesse storico e architettonico di cui la Provincia è proprietaria di una parte significativa. Il Consiglio ha infatti approvato la concessione gratuita in usufrutto per trent’anni al Comune di Villar San Costanzo dell’intero compendio provinciale costituito da fabbricati e terreni situati nel complesso abbaziale.

La decisione consentirà all’amministrazione comunale di proseguire e rafforzare l’attività di tutela, promozione e valorizzazione del sito, garantendo una gestione unitaria dell’intero compendio e favorendo la partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento per il recupero del bene. Il Comune già dal 2011 cura la gestione degli spazi provinciali attraverso una specifica convenzione, successivamente rinnovata, e potrà ora programmare iniziative di più ampio respiro sia sugli edifici sia sulle aree circostanti. La proprietà resterà comunque in capo alla Provincia e tornerà nella sua piena disponibilità al termine del periodo di usufrutto.

A conclusione dell’ordine del giorno il presidente della Provincia ha inoltre svolto alcune comunicazioni istituzionali riguardanti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti degli enti locali. Ha quindi presentato una relazione sull’attività dell’Ufficio di Pubblica Tutela, servizio che rappresenta un fondamentale punto di riferimento per le persone fragili e per le loro famiglie. Nel corso del 2025 l’ufficio ha registrato oltre 950 contatti, mentre nei primi sei mesi del 2026 ha già superato quota 500. Il presidente ha ringraziato gli operatori per il lavoro svolto, sottolineando come la Provincia continui a essere un ente di prossimità non solo nei confronti dei Comuni ma anche dei cittadini che necessitano di orientamento e supporto.

Il sindaco di Villar San Costanzo, Stefano Ribero, ha espresso soddisfazione per la scelta di ospitare il Consiglio provinciale nel complesso abbaziale: "Per Villar San Costanzo è un grande onore ospitare il Consiglio provinciale in un luogo simbolo della nostra comunità come San Costanzo al Monte, monumento di interesse nazionale e patrimonio di straordinario valore storico e culturale. La presenza della Provincia rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i piccoli Comuni, per i quali la collaborazione istituzionale è fondamentale. Quello di oggi è il risultato di un percorso avviato nel 2011 che ha consentito di valorizzare e far conoscere questo complesso a migliaia di visitatori. Restano aperte alcune sfide legate al completamento degli interventi di recupero, fermi da anni a causa di complessità autorizzative, ma la concessione dell’usufrutto rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra questo bene e la comunità villarese. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno straordinario dei volontari, che hanno creduto nella rinascita di San Costanzo al Monte quando il complesso versava ancora in condizioni di abbandono".

Il presidente Luca Robaldo ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’accoglienza: "Ringrazio il Comune di Villar San Costanzo per l’ospitalità in una delle location più suggestive che abbiano ospitato un Consiglio provinciale itinerante. Abbiamo voluto creare questi appuntamenti per portare la Provincia fuori dalle sue stanze e avvicinarla ai territori. Sono particolarmente contento della presenza di un pubblico numeroso e di diversi amministratori della Valle Maira, tra cui il sindaco di Dronero, Mauro Astesano, e il sindaco di Macra, Michele Fortunato. Mi auguro che l’atto approvato oggi possa tradursi presto in interventi concreti di recupero e valorizzazione di un complesso che appartiene sì a Villar San Costanzo, ma che rappresenta un patrimonio di interesse per l’intera provincia di Cuneo".