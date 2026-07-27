Agosto nel Parco fluviale di Cuneo: natura, stelle e attività per tutte le età

Con il mese di agosto il Parco fluviale propone appuntamenti per chi vuole godersi la natura anche in piena estate, all’ombra dei boschi lungo il fiume Stura e il torrente Gesso oppure nelle ore più fresche della giornata.

Il mese si apre venerdì 7 all’Oasi naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano Stura con GARZETTE E STELLE CADENTI. Dalle 19.00 i volontari dell’Oasi e il naturalista Dario Olivero accolgono grandi e piccoli nei capanni per osservare insieme le migliaia di uccelli che rientrano ai nidi formando enormi nuvole bianche sugli alberi al centro dei laghetti. Dopo il tramonto la serata in prossimità della ricorrenza di San Lorenzo prosegue con la suggestiva osservazione della volta celeste in compagnia degli Astrofili Bisalta, nei prati bui immediatamente a monte dell’Oasi

Sabato 8 agosto, alla Casa del Fiume di Cuneo, VITA DA API è un’occasione unica per entrare nell’apiario didattico da cui è possibile osservare da vicino la vita dell’alveare senza disturbare le api, grazie all’uso di una telecamera. Le api svolgono un ruolo importante nell’impollinazione e nel funzionamento degli ecosistemi e rappresentano un indicatore sensibile della qualità ambientale: salvaguardarle e ospitarle è per il Parco una grande responsabilità.

Domenica 9 agosto, allo spazio sensoriale f’Orma, IL FIUME A PIEDE LIBERO + SILENT READING & DRAWING una proposta rivolta in particolare ai giovani tra 15 e 34 anni. Camminare a piedi nudi, sostare lungo il ruscello e magari godersi la lettura e il disegno immersi nel verde sono tutti elementi che favoriscono una relazione diretta con l’ambiente fluviale, abbassando i livelli di stress e favorendo l’equilibrio e la creatività. La partecipazione è gratuita appunto per i giovani tra 15 e 34 anni nell’ambito del progetto Generazione Ora, mentre per gli altri il costo è di 5 euro.

Sabato 22 agosto, a Borgo San Dalmazzo, la collina di Monserrato ospita SULLE ALI DELLA NOTTE | PIPISTRELLI E ANIMALI DEL BOSCO. L’evento si compone di due parti che possono essere vissute anche separatamente. Nel tardo pomeriggio il laboratorio INTO THE WILD terrà occupati i bambini più creativi, mentre gli adulti potranno godersi l’aperitivo offerto dall’ Associazione Monserrato.

Alle 21 la serata prosegue con SULLE ALI DELLA NOTTE un piccolo trekking notturno dedicato ai pipistrelli e agli altri animali che popolano il bosco quando cala il buio. Si tratta di creature spesso poco conosciute, ma fondamentali per l’equilibrio degli ambienti naturali, perché contribuiscono al controllo degli insetti e al funzionamento delle reti ecologiche. La prenotazione è obbligatoria per entrambi gli appuntamenti.

Il mese si chiude sabato 29 agosto, a f’Orma, con LA VIA DEL GIGANTE D’ACQUA, una visita giocata per famiglie che trasforma il percorso sensoriale in una caccia al tesoro a piedi nudi, sulle tracce del gigante Gorg. Il linguaggio del gioco rende più immediato l’incontro con il paesaggio fluviale attraverso il corpo e il movimento.

Per un’esperienza di visita ancora più avventurosa sono disponibili sul sito del Parco numerose proposte di escursioni a piedi o in bicicletta sui 70 km di percorsi ciclonaturalistici che si snodano lungo in fiumi tra boschi, antichi canali e suggestivi paesaggi fluviali. A tal proposito si segnala sono stati realizzati recentemente i lavori di stabilizzazione e compattazione del fondo della pista ciclabile lungo il fiume Stura tra Cuneo e Castelletto Stura in zona Cascina Cucu, così come la rimozione di alcuni alberi caduti dopo i temporali delle scorse settimane. A breve, invece, saranno ultimati anche i lavori di ripristino del laghetto sotto il ponte Vassallo, a servizio del polo canoistico nell’area Basse Stura.

E’ possibile noleggiare mountain bike muscolari al costo di 8 euro al giorno presso l’Infopoint del Parco aperto da martedì a venerdì con orario 10 – 13 e 14,30 -18,30; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 (tel. 0171.444.501)

Tutte le iniziative del calendario Estate al Parco possono essere prenotate anche attraverso il sito www.parcofluvialegessostura.it