Carabinieri, 18 nuovi marescialli assegnati al Comando provinciale di Cuneo

Sabato scorso, presso il Comando dei Carabinieri di Cuneo, il Comandante Provinciale, Col. Marco Piras, ha incontrato i 18 Marescialli neo giunti che si vanno ad aggiungere ai 32 carabinieri arrivati recentemente.
Si tratta di giovani sottufficiali, donne e uomini, provenienti dal 13° Corso triennale di formazione Allievi Marescialli svolto presso la Scuola di Firenze, che andranno a ricoprire i posti previsti in organico ancora vacanti presso le numerose Stazioni di questa Provincia.
Il Comandante ha illustrato loro le peculiarità del territorio e l’importanza dei compiti loro affidati, al servizio delle comunità di cui dovranno sentirsi parte integrante avvalendosi anche dell’esperienza maturata dai colleghi che da anni svolgono con impegno il servizio d’Istituto.