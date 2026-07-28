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Attualità | 28 luglio 2026, 13:25

Carabinieri, 18 nuovi marescialli assegnati al Comando provinciale di Cuneo

Si aggiungono agli altri 32 arrivati recentemente. Il comandante provinciale colonnello Marco Piras ha incontrato i giovani sottufficiali, provenienti dal 13esimo corso triennale di formazione di Firenze

Carabinieri, 18 nuovi marescialli assegnati al Comando provinciale di Cuneo

Sabato scorso, presso il Comando dei Carabinieri di Cuneo, il Comandante Provinciale, Col. Marco Piras, ha incontrato i 18 Marescialli neo giunti che si vanno ad aggiungere ai 32 carabinieri arrivati recentemente.

Si tratta di giovani sottufficiali, donne e uomini, provenienti dal 13° Corso triennale di formazione Allievi Marescialli svolto presso la Scuola di Firenze, che andranno a ricoprire i posti previsti in organico ancora vacanti presso le numerose Stazioni di questa Provincia.

Il Comandante ha illustrato loro le peculiarità del territorio e l’importanza dei compiti loro affidati, al servizio delle comunità di cui dovranno sentirsi parte integrante avvalendosi anche dell’esperienza maturata dai colleghi che da anni svolgono con impegno il servizio d’Istituto.

c.s.

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