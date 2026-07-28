Festa delle Alpi 2026, il presidente Robaldo e il consigliere Dovetta presenti a Pontechianale

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, sabato 25 luglio, e il consigliere provinciale con delega alla Montagna Silvano Dovetta, domenica 26 luglio, hanno partecipato alla terza edizione della Festa delle Alpi – Fête des Alpes, ospitata a Pontechianale ai piedi del Colle dell'Agnello. La manifestazione transfrontaliera, promossa dalla Regione Piemonte con il supporto di Visit Piemonte e la collaborazione di numerosi enti territoriali, tra cui la Provincia di Cuneo, ha riunito istituzioni italiane e francesi, operatori economici e comunità locali per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo delle Terre Alte.

La giornata inaugurale di sabato è stata dedicata in particolare ai temi della cooperazione tra i territori alpini, con la sottoscrizione dell'accordo politico quinquennale A-MONT tra Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta e Dipartimento della Savoia e con una serie di incontri su giovani, servizi, cambiamenti climatici e futuro delle comunità montane. Accanto ai momenti di approfondimento, il programma ha proposto attività sportive, visite guidate, spettacoli e iniziative rivolte alle famiglie.

Domenica l'attenzione si è concentrata sulle opportunità offerte dalla montagna come luogo in cui vivere, lavorare e fare impresa. Tra gli appuntamenti più significativi la consegna del Premio Nuove Alpi a famiglie che hanno scelto di trasferirsi stabilmente nei comuni montani piemontesi, la presentazione della nuova guida Lonely Planet dal titolo Il Piemonte delle Alpi e gli approfondimenti dedicati alle professioni legate all'ambiente alpino e alle strategie per affrontare le sfide climatiche e contrastare lo spopolamento.