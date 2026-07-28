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Attualità | 28 luglio 2026, 10:45

Verso Alba Capitale dell'Arte Contemporanea 2027: al via la rassegna "Da vicino" tra lezioni e passeggiate guidate

Promossa da Fondazione Ferrero e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, l'iniziativa gratuita propone quattro incontri ad Alba e due itinerari a Dogliani, Bene Vagienna e Guarene tra ottobre e novembre

Uno scatto dal Parco d'Arte di Guarene

Uno scatto dal Parco d'Arte di Guarene

In vista dell'anno in cui la città sarà Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, la Fondazione Ferrero e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con il patrocinio del Comune di Alba, promuovono "Da vicino". Il programma, completamente gratuito, propone un percorso tra lezioni e passeggiate guidate per avvicinare la cittadinanza ai linguaggi dell'arte dagli anni '60 ad oggi.

La rassegna si articolerà in quattro lezioni-racconto ospitate ad Alba presso la Fondazione Ferrero, in Strada di Mezzo 44

Il primo appuntamento si terrà martedì 6 ottobre alle ore 18.30 con la lezione "L'arte, un modo speciale di pensare" a cura di Giorgina Bertolino

Si proseguirà martedì 20 ottobre alle ore 18.15 con Alessandro Botta e l'incontro "Oltre la superficie. Lo spazio nell'arte"

Martedì 3 novembre alle ore 18.15 la parola passerà a Orietta Brombin per la lezione "A contatto con l'opera", mentre l'ultimo incontro del ciclo si svolgerà martedì 17 novembre alle ore 18.15 con Francesca Comisso sul tema "Oltre la cornice: quando l'arte si fa terra, albero e respiro".

Il calendario comprende anche due visite accompagnate tra sculture e installazioni outdoor. Sabato 17 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, l'itinerario farà tappa a Dogliani per ammirare le opere di Petrit Halilaj e a Bene Vagienna per le installazioni di Iván Argote, realizzate nell'ambito di "Radis", programma culturale della Fondazione Arte Crt

Sabato 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, è in programma la visita al Parco d'arte Sandretto Re Rebaudengo di Guarene, vasta collezione d'arte contemporanea a cielo aperto.

Tutte le iniziative della rassegna sono ad accesso gratuito. Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione inviando un'email all'indirizzo info@fondazioneferrero.it .

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