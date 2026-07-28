Verso Alba Capitale dell'Arte Contemporanea 2027: al via la rassegna "Da vicino" tra lezioni e passeggiate guidate

In vista dell'anno in cui la città sarà Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027, la Fondazione Ferrero e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con il patrocinio del Comune di Alba, promuovono "Da vicino". Il programma, completamente gratuito, propone un percorso tra lezioni e passeggiate guidate per avvicinare la cittadinanza ai linguaggi dell'arte dagli anni '60 ad oggi.

La rassegna si articolerà in quattro lezioni-racconto ospitate ad Alba presso la Fondazione Ferrero, in Strada di Mezzo 44.

Il primo appuntamento si terrà martedì 6 ottobre alle ore 18.30 con la lezione "L'arte, un modo speciale di pensare" a cura di Giorgina Bertolino.

Si proseguirà martedì 20 ottobre alle ore 18.15 con Alessandro Botta e l'incontro "Oltre la superficie. Lo spazio nell'arte".

Martedì 3 novembre alle ore 18.15 la parola passerà a Orietta Brombin per la lezione "A contatto con l'opera", mentre l'ultimo incontro del ciclo si svolgerà martedì 17 novembre alle ore 18.15 con Francesca Comisso sul tema "Oltre la cornice: quando l'arte si fa terra, albero e respiro".

Il calendario comprende anche due visite accompagnate tra sculture e installazioni outdoor. Sabato 17 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, l'itinerario farà tappa a Dogliani per ammirare le opere di Petrit Halilaj e a Bene Vagienna per le installazioni di Iván Argote, realizzate nell'ambito di "Radis", programma culturale della Fondazione Arte Crt.

Sabato 24 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, è in programma la visita al Parco d'arte Sandretto Re Rebaudengo di Guarene, vasta collezione d'arte contemporanea a cielo aperto.

Tutte le iniziative della rassegna sono ad accesso gratuito. Per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione inviando un'email all'indirizzo info@fondazioneferrero.it .