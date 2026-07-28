CALCIO SERIE D / Capitan Rivoira e la dirigenza saluzzese suonano la carica: “Abbiamo alzato l’asticella ma la salvezza rimane l’obiettivo primario” [VIDEO]

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 luglio, si è radunato il Saluzzo 1901 in occasione del primo allenamento diretto dal nuovo tecnico Antonino Asta.

Per l’occasione era presente tutta la dirigenza granata con il presidente Pierluigi Pairetto e il direttore Nunzio Lazzaro in prima fila.

Da parte della società sono stati chiesti ai giocatori passione e sudore per la maglia, oltre a educazione e rispetto.

Al raduno si sono presentati 18 tesserati, a cui sono stati aggregati quattro ragazzi della juniores e altrettanti atleti in prova. Rispetto alla passata stagione, conclusa con una tranquilla salvezza nonostante un opaco girone di ritorno, sono stati confermati solamente nove calciatori. Tra di essi spicca il nome di Leonardo Rivoira, alla sua quinta annata saluzzese: per lui, da quest’anno, anche l’onore di indossare la fascia di capitano.

Ai margini dell’evento i vertici granata hanno rilasciato le consuete dichiarazioni prestagionali.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Queste le parole di capitan Leonardo Rivoira al termine del primo allenamento stagionale (GUARDA IL VIDEO)

Il commento del presidente Pierluigi Pairetto in occasione del raduno precampionato (GUARDA IL VIDEO)

Le dichiarazioni del direttore Nunzio Lazzaro durante il primo allenamento stagionale (GUARDA IL VIDEO)