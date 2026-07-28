Delitto Nada Cella, Marco Soracco a processo per false dichiarazioni ai pm

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda del delitto di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 all’interno dello studio professionale di via Marsala, a Chiavari.

Marco Soracco, il commercialista ex datore di lavoro della vittima, vedrà l’apertura di un nuovo procedimento penale a suo carico che inizierà il prossimo 26 gennaio.

L'uomo, già condannato a due anni di reclusione per il reato di favoreggiamento, dovrà ora difendersi dall'accusa di false dichiarazioni al pubblico ministero, contestata ai sensi dell'articolo 371 bis del codice penale.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura di Genova, Soracco avrebbe fornito informazioni false o volutamente incomplete nel corso delle nuove attività investigative riaperte nel 2021. In particolare, gli inquirenti contestano al professionista reticenze e versioni contrastanti sul presunto coinvolgimento di Annalucia Cecere nella vicenda; le deposizioni rese in merito alle chiamate ricevute subito dopo le perquisizioni effettuate a carico della Cecere; le affermazioni relative alle presunte avances nei confronti di Nada Cella e la gestione di informazioni chiave raccolte durante la fase di indagine.

L'avvio di questo nuovo processo si intreccia con il quadro principale dell'omicidio. Per la morte di Nada Cella, Annalucia Cecere è stata condannata in primo grado a 24 anni di reclusione.

La pubblico ministero Gabriella Dotto ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado. L'accusa chiede per Cecere il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà e sollecita al contempo una revisione completa delle assoluzioni che avevano interessato la posizione dello stesso Soracco.