Savigliano riscopre la sua storia: due visite guidate tra teatro e fotografia

Nel cuore dell'estate, l'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano, tramite l'Ufficio turistico, propone due visite guidate tematiche. Una si terrà mercoledì 29 luglio, alle 21, ed ha per titolo "Feste e balli a Savigliano", mentre la seconda è in programma per mercoledì 19 agosto, sempre alle 21, e si intitola "Savigliano in bianco e nero".

La prima passeggiata in città vuole celebrare i 190 anni dalla prima apertura del Teatro "Milanollo", rievocando le occasioni di festa e di svago tra Ottocento e primo Novecento. «In mancanza dei molti svaghi individuali che oggi occupano il nostro tempo libero – spiegano dall'Ufficio turistico – un tempo ogni occasione era propizia per organizzare un momento di incontro e di divertimento. In molte case importanti si tenevano salotti e piccole feste, ma erano le sedi dei numerosi circoli sociali, le piazze e i locali dell'antico ospedale a fare da cornice agli appuntamenti più importanti. Proprio per l'inadeguatezza degli spazi adatti a spettacoli teatrali e musica, un gruppo di cittadini decise di raccogliere fondi per la costruzione di un vero teatro. L'ambizioso progetto fu affidato al geometra Maurizio Eula. La realizzazione dell'opera fu molto rapida. Iniziati I lavori nel 1834 il teatro aprì le sue porte nel 1836».

La seconda passeggiata, in occasione della Giornata mondiale della fotografia e dei 130 anni dalla comparsa della prima cartolina illustrata in Italia, mira a raccontare com'è cambiata Savigliano grazie ad immagini fotografiche e cartoline d'epoca.

«Il 19 agosto 1839 – dicono sempre dall'Ufficio turistico cittadino – il governo francese acquistò da Louis Daguerre il brevetto del dagherrotipo, il primo procedimento fotografico della storia. Nel 1896, in occasione delle nozze dei principi Vittorio Emanuele di Savoia ed Elena del Montenegro, fu stampata la prima cartolina illustrata. Il 19 agosto, la passeggiata "Savigliano in bianco e nero" sarà arricchita dalla suggestione di cartoline e fotografie storiche che permetteranno di confrontare il passato con il presente».