A Cervere visita “inaspettata” di Sal Da Vinci al ristobar Gossip, i gestori Tiziana e Mauro: “Una giornata emozionante con un vero numero 1”

Archiviata la prima parte di successo della kermesse, l’“Anima Festival 2026” all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (ideata dai fratelli musicisti Ivan e Natascia Chiarlo) si appresta ad avvicinarsi alla seconda, con altri due personaggi di spicco dal mondo musicale e culturale: Riccardo Cocciante giovedì 3 settembre e Alberto Angela, sabato 5 settembre, dalle 21.30.

Tutti gli artisti proposti sinora sul palco hanno apprezzato molto il pubblico e il contesto paesaggistico immerso tra le Alpi e le Langhe e c’è anche chi, come Sal Da Vinci, ha pure approfittato del momento per visitare rapidamente il paese che l’ha ospitato.

Il cantante napoletano, infatti, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, ha fatto tappa a sorpresa nel locale del centro, al “Gossip ristobar” di Tiziana Busso e Mauro Iacovelli.

“È stata una giornata inaspettata ed emozionante, siamo super soddisfatti del nostro lavoro – dicono i gestori del bar, che sono anche stati contattati dallo staff di Da Vinci per un piccolo aperitivo pre- concerto nel backstage dell’Anfiteatro dell’Anima -. Incontrare Sal Da Vinci è stato fantastico, è un numero uno, siamo stati travolti dalla sua complicità e simpatia, oltre che dall’indubbia qualità artistica”.