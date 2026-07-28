Fossano, variazione di bilancio in Consiglio comunale: oltre 281mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco

Nell’ambito dell’ultimo Consiglio Comunale di Fossano, tenutosi ieri, lunedì 27 luglio, è emersa tra i punti all’ordine del giorno la variazione d’urgenza di bilancio che ha riguardato l’acquisto di un nuovo mezzo dei Vigili del Fuoco, tramite la collaborazione finanziaria della Regione Piemonte.

L’importo complessivo del nuovo veicolo articolato è di 281.259 euro, per il quale interverrà, come detto, la stessa Regione Piemonte, coprendo la cifra di 200mila euro (che verrà erogata in due soluzioni: 100mila a settembre e i rimanenti 100mila alla consegna ufficiale del mezzo).

“Verso la metà di giugno siamo stati contattati dalla Regione per firmare il contratto di acquisto dalla ditta che sta realizzando questo tipo di mezzo – ha puntualizzato il sindaco Dario Tallone durante la seduta - Ve ne sono in tutto 30 a livello regionale. Il nostro, in particolare, ci verrà consegnato a ottobre. Per l’operazione ho avuto parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dal Dipartimento Finanze, nel pieno rispetto del bilancio 2026-2028”.

“Il mezzo – ha proseguito il primo cittadino – sarà utile per far fronte alle emergenze, in quanto gli attuali che abbiamo presso il Distaccamento dei Volontari qui a Fossano sono obsoleti e quindi si necessita di un cambio. Il nuovo veicolo, preciso, verrà consegnato unicamente al Distaccamento dei Vigili Volontari di Fossano e non al Comando di Cuneo. Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie sullo stesso mezzo saranno a carico dei Vigili del Fuoco. Ci coordineremo inoltre con gli altri Comandi provinciali per definire allo stesso modo i termini di consegna di questo nuovo bene”.

A ravvisare alcune osservazioni sull’argomento il consigliere di minoranza del gruppo Fossano Democratica Paolo Lingua.

“Non ho nulla da eccepire sull’acquisto di un’autopompa importante per la nostra Città, anche in virtù del fatto che i nostri vigili del Fuoco svolgono un ruolo fondamentale e per questo hanno anche ricevuto la cittadinanza onoraria nel 2025. Ne hanno bisogno per continuare a svolgere l’encomiabile servizio. – ha così esordito.

“L’altra mia osservazione tocca la politica: siamo bombardati in tv e sui giornali di quanto questo Governo stia facendo per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Ma mi preme evidenziare l’incongruità di questi programmi. L’incolumità pubblica è un servizio a carico dello Stato, come la sicurezza. Che un Comune paghi una parte di un bene che dovrebbe essere a carico dello Stato mi pare improprio. – ha aggiunto, dichiarando una certa perplessità nell’impegnare dei fondi comunali.

E ancora: “Anticipare tutta la somma per l’acquisto del mezzo, che in parte gli verrà restituita tra oltre un anno, evidenzia sicuramente un problema nel sistema. Un acquisto così importante non dovrebbe essere a carico di un Comune o di un ente locale, ma direttamente dallo Stato anche se il Distaccamento è dei volontari e non di effettivi”.

Infine una domanda secca: “Appoggio a pieno l’esigenza del mezzo e del servizio che potrà effettuare, ma se il Comune non avesse la disponibilità economica di 200 e rotti mila euro? Rimane senza mezzo? E i cittadini? Mi premeva porre all’attenzione quest’aspetto”.