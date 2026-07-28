Piemonte per i giovani, Federica Barbero: "Altri 1,4 milioni per nuove opportunità"

"La Regione completa il finanziamento del bando 'Piemonte per i giovani' con altri 1,4 milioni di euro e così 6 progetti del territorio cuneese hanno potuto essere inclusi e ottenere il finanziamento. Con questa dotazione supplementare l'ammontare delle risorse arriva così a 4,6 milioni di euro, dimostrando concretamente la nostra attenzione verso le nuove generazioni". Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Federica Barbero.

"Investire sui giovani significa investire sul futuro del nostro territorio e con la nuova dotazione di risorse la Regione consente a tutti i progetti di concretizzarsi e offrire opportunità reali per tanti ragazzi e ragazze – continua Barbero. – Grazie all'impegno dell'assessore Chiarelli, nel cuneese verranno destinati più di 200mila euro per progetti che offriranno strumenti, spazi e occasioni per valorizzare le capacità e le competenze dei nostri giovani".

Nel dettaglio, questi sono i progetti relativi al territorio cuneese che hanno ottenuto il finanziamento:

Dogliani, 50.000 euro per il progetto "Langa 4 Young";

Borgo San Dalmazzo, 25.200 euro per il progetto "Connessioni giovani";

Bergolo, 20.400 euro;

Busca, 21.600 euro per il progetto "Next world generation";

Mondovì. 80.000 euro per il progetto "In-Onda";

Unione di Comuni Langhe e Barolo, 20.000 euro per il progetto "Next Langhe".

Le risorse saranno erogate a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, mentre gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 2027.