Cena del Ricetto di Boves, al via le prenotazioni

Aprono ufficialmente lunedì 3 agosto le prenotazioni per partecipare alla grande cena del Ricetto di Boves. Ancora una volta la tradizione scende in piazza per offrire a tutti i commensali una serata all'insegna del gusto, della socialità e della buona musica.

L'appuntamento per la cena del Ricetto si terrà il lunedì 31 agosto in piazza Italia a partire dalle ore 20:00. Dopo una gustosissima cena preparata dallo chef Fabrizio Messineo e la sua squadra di volontari si potrà ascoltare e ballare buona musica con l'orchestra Maria Ravera.

Il menù di quest'anno prevede: "il piemontese", Girello cotto al sale e la sua salsa, "acciughe dolciamare" acciughe al verde con verdure in agrodolce e sacchettini di crespelle con ricotta e fior di zucchine. Come primo torna protagonista in tavola il tradizionale minestrone di fagioli rossi di Boves e patate della Bisalta.

Come secondo verrà servito il coniglio in porchetta con patate della Bisalta arricchite con cipolla e timo.

Per il dolce i commensali potranno gustare una cheesecake amaretto e pesca. La cantina dei vini Luigi Drocco proporrà Favorita, Barbera e Moscato.

Il costo della cena è di 28 € (vino e acqua inclusi). Ragazzi, 7- 12 anni euro 12. Bambini 0-6 anni (Leve dal 2020 al 2026) gratis.

Prenotazioni dal 3 agosto (posti limitati) presso cartolibreria da Giulia in Piazza Italia, numero 56.