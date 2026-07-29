Villaggio La Via di San Rocco Castagnaretta, l’estate inclusiva si conclude con un incontro con le istituzioni

Si conclude con un momento di confronto con le istituzioni l’esperienza dell’Estate Ragazzi inclusiva organizzata nel mese di luglio presso il Villaggio “La Via”, realtà della cooperativa sociale Edilizia di San Rocco Castagnaretta.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio alle ore 17.30, quando l’iniziativa verrà presentata alle autorità e agli enti del territorio. All’incontro parteciperà anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a testimonianza dell’attenzione verso i progetti di inclusione sociale e di costruzione di comunità.

"Siamo convinte che il dialogo con le istituzioni sia fondamentale per fare rete e continuare a far crescere la realtà sociale del Villaggio La Via", dichiarano la presidente della Cooperativa Donata Martini Dadone e la presidente dell’Associazione “La Via per tutti”.

Una realtà nata nel 2009 come progetto di cohousing sociale, basato sulla convivenza e sulla collaborazione tra famiglie con persone con disabilità e famiglie disponibili a condividere un percorso di vita comune.

Il Villaggio “La Via” rappresenta da anni un’esperienza innovativa sul territorio cuneese, fondata sui valori dell’accoglienza, della solidarietà e della partecipazione attiva, coinvolgendo anche diverse associazioni impegnate nel sostegno alle persone e nella promozione dell’inclusione.

Le promotrici dell’iniziativa rivolgono inoltre un ringraziamento alle presidenti dell’Unione Ciechi Nives Torta e dell’associazione Voci Libere Ambra Falco per il sostegno offerto all’evento e per la collaborazione operativa nella condivisione dei rispettivi progetti.