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Attualità | 29 luglio 2026, 18:36

Andrea Parodi presenta la nuova guida dedicata al Marguareis

Appuntamento a Chiusa di Pesio lunedì 10 agosto alle ore 21 in biblioteca

Andrea Parodi presenta la nuova guida dedicata al Marguareis

L’alpinista, scrittore e giornalista Andrea Parodi sarà ospite della biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio lunedì 10 agosto alle ore 21 per presentare il suo nuovo libro “Marguareis. Vette, scalate, sentieri, rifugi”. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ente di gestione Aree protette Alpi Marittime e il Comune.

Attraverso la proiezione di immagini e il racconto di Parodi si presenterà una guida completa dedicata alla vetta più alta delle Alpi Liguri. Il libro raccoglie  itinerari escursionistici e alpinistici, descrizioni dettagliate delle vie di salita, approfondimenti storici e un ricco apparato fotografico, frutto di oltre quarant'anni di frequentazione e studio del massiccio da parte dell'autore.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per conoscere più da vicino uno dei gruppi montuosi più suggestivi dell'arco alpino meridionale e dialogare con un autore che ha fatto della divulgazione della cultura della montagna uno dei punti centrali della propria attività. Il libro è realizzato sotto il patrocinio del Club Alpino Accademico Italiano e del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514. Durante l’incontro sarà possibile acquistare copia del libro.

comunicato stampa

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