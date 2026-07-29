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Attualità | 29 luglio 2026, 18:20

Matteo Ravera nuovo presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Il sindaco di Boves subentra a Paola Falco, prima cittadina di Caraglio, che ha concluso il suo mandato quinquennale

Matteo Ravera nuovo presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Cambio ai vertici dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Nella seduta del 27 luglio è stato nominato nuovo presidente Matteo Ravera, sindaco di Boves, che subentra a Paola Falco, sindaca di Caraglio, al termine del suo mandato quinquennale.

Ravera sarà ora chiamato a guidare l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio, organismo che riunisce i Comuni del territorio nell’ambito delle politiche e dei servizi socio-assistenziali.

Nel corso della seduta è stato rivolto un sentito ringraziamento a Paola Falco per il contributo e il lavoro svolto nei cinque anni del suo mandato, accompagnato dall’augurio di buon lavoro al nuovo presidente Matteo Ravera.

Sara Aschero

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