Matteo Ravera nuovo presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Cambio ai vertici dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Nella seduta del 27 luglio è stato nominato nuovo presidente Matteo Ravera, sindaco di Boves, che subentra a Paola Falco, sindaca di Caraglio, al termine del suo mandato quinquennale.
Ravera sarà ora chiamato a guidare l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio, organismo che riunisce i Comuni del territorio nell’ambito delle politiche e dei servizi socio-assistenziali.
Nel corso della seduta è stato rivolto un sentito ringraziamento a Paola Falco per il contributo e il lavoro svolto nei cinque anni del suo mandato, accompagnato dall’augurio di buon lavoro al nuovo presidente Matteo Ravera.