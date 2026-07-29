Giovani, cinque incontri per il laboratorio di meditazione tra Marmora e Celle di Macra

Il laboratorio di meditazione, pensato per i giovani, ha lo scopo di offrire uno spazio reale di decompressione in un mondo che corre troppo veloce. Tra notifiche continue, la pressione dello studio o del lavoro, e la sensazione costante di dover "rendere al massimo", ritrovare un momento per sé è diventato fondamentale.

È da questa consapevolezza che nasce il Laboratorio di Meditazione, uno spazio pensato da e per i giovani, dove la meditazione non è immobilismo, ma un'esperienza viva, dinamica ed esperienziale.

Perché la meditazione dinamica?

Per ritrovare se stessi non serve solo rimanere immobili. Il corpo è il nostro primo canale di espressione e il punto di partenza più naturale per ritrovare l'equilibrio.

Nel laboratorio la consapevolezza si coltiva attraverso quattro pilastri fondamentali: il Movimento conscio , per sbloccare le tensioni accumulate; la Danza espressiva e libera come strumento di meditazione attiva; il Respiro (Breathwork), ponte tra mente e corpo; la Presenza (Mindfulness in azione) con l’obiettivo di radicarsi nel qui e ora, sviluppando una presenza mentale salda ma leggera

"La meditazione non è spegnere i pensieri, ma imparare a danzare con loro senza farsi travolgere."

Partecipare al laboratorio significa regalarsi uno spazio di decompressione totale, privo di competizione o aspettative.

Il laboratorio di meditazione prevede 5 incontri :

Sabato 01 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a Marmora

Sabato 29 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a Marmora

Sabato 05 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a Marmora

Sabato 19 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a Celle di Macra

Sabato 03 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a Celle di Macra



