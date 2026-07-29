"Il Miglior Amico di San Rocco", Niella festeggia gli amici a quattro zampe

Domenica 16 agosto l'Associazione San Rocco N.T. festeggerà il Santo dei poveri, amico dei cani, salutato nella sua cappella all'uscita di Niella Tanaro, sulla Fondovalle.

Un evento speciale pensato per celebrare il legame unico e profondo tra l’uomo e il cane.

La giornata si aprirà alle 11.45, presso la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta: durante la S.Messa verranno benedetti i pani e successivamente distribuiti.



Nel pomeriggio, presso il giardino degli ippocastani, via XX Settembre 106, dalle 15.30, musica dal vivo con il Deep Vibes duo che, oltre al loro repertorio, suoneranno l'antico canto dei panettieri niellesi emigrati che si ritrovavano a Niella, il 16 agosto,

dalla cappella di San Rocco.



Saranno, nel frattempo, premiate le prime tre storie giudicate vincitrici del secondo concorso "Il miglior amico di San Rocco" organizzato in collaborazione del Canile GEA di San Michele Mondovì, che dimostrano, ancora una volta di più, il ruolo dei nostri amici cani nel rendere buona compagnia sia ad adulti che a bambini, come il cane di San Rocco che lo ha salvato, portandogli un pane al giorno.



"Ringraziamo - spiega Luciana Acheronte, a nome dell'associazione San Rocco NT - l'Amministrazione Comunale ed il gestore del giardino degli ippocastani che ci hanno dato la possibilità di usufruire dell'apertura del bar e la pizzeria 'bella Niella' che ha dato possibilità di prenotare la pizza, anche alla Nigella, grazie

alla collaborazione con l'omonima associazione, che verrà portata sul posto, e grazie al CSV che ha supportato l'iniziativa.

Vi aspettiamo numerosi per questo momento di festa, anche con i vostri cani, di cui naturalmente ogni proprietario sarà responsabile".



L'ingresso è libero, le eventuali offerte verranno usate per i monitoraggi, autorizzati dalla sovrintendenza alle belle arti, che inizieranno a breve, in collaborazione con la Parrocchia.