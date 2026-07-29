Valeria Straneo in gara all'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba

La diciassettesima edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, che già entrerà nella storia con la disputa per la prima volta a Alba di un campionato italiano di atletica leggera Trail Lungo Assoluto e Master, domenica 25 ottobre 2026, sarà anche nobilitata dalla partecipazione della regina italiana della Maratona.

Valeria Straneo, una delle più grandi maratonete azzurre della storia dell'atletica recente e primatista nazionale nata in Italia, con il tempo di 2h23:44 stabilito a Rotterdam nel 2012, ha collezionato una serie di importanti partecipazioni internazionali e nazionali sui 42,195 km come due Olimpiadi a Mosca e Rio de Janeiro e un argento ai Mondiali di Mosca 2013.

Sebbene abbia concluso la sua memorabile carriera agonistica d'élite con la maglia della Nazionale, Valeria non ha mai appeso le scarpette al chiodo. Il suo amore per la corsa è più vivo che mai, e si esprime su nuovi terreni, di corse in natura, e per questo la spettacolare gara piemontese tra i panorami Unesco di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso ben si sposa con la sua nuova passione.

Nelle Langhe punterà alla sua gara del cuore, i 42 km della Maratona, ma non ha escluso, se la preparazione glielo consentirà, di cimentarsi nella 50 km, che per lei sarebbe una prima assoluta sulla distanza.

L'evento podistico organizzato da Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero asd prevede infatti diversi percorsi, quello appunto integrato di 50 km, insieme alla classica maratona di 42 km, alla mezza maratona 21 km, alla coinvolgente formula a staffetta 42km/4 anche per atleti non agonisti oltre alle tradizionali due camminate non competitive.

L'appuntamento si inserisce nel fitto calendario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, unendo l'adrenalina dell'agonismo alla cultura, ai grandi vini e alla gastronomia locale, tanti altri interessanti motivi per partecipare alla gara.

Sono attesi runner da molte regioni d'Italia e dall'estero, come confermano le numerose iscrizioni già pervenute.