Allarme incendi nel Roero, il comune di Ceresole d'Alba invita i cittadini alla prudenza

Il Comune di Ceresole d'Alba informa la cittadinanza che, a seguito del perdurare delle elevate temperature, del vento e della prolungata siccità, il territorio del Roero sta registrando numerosi principi di incendio e incendi boschivi.



Come segnalato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Bra, le attuali condizioni meteorologiche rendono estremamente elevato il rischio di propagazione delle fiamme. Nonostante sia in vigore la determina della Regione Piemonte che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, continuano a verificarsi episodi di accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e ramaglie, con conseguenze potenzialmente molto gravi per la sicurezza delle persone, del territorio e del patrimonio ambientale.



Il Comune invita pertanto tutti i cittadini a non effettuare alcun tipo di abbruciamento di sterpaglie, ramaglie o residui vegetali. Le condizioni attuali non consentono di garantire il controllo delle fiamme e qualsiasi accensione può trasformarsi rapidamente in un incendio.



Si ricorda inoltre che l'accensione di ramaglie comporta una sanzione amministrativa di 10.000 euro; qualora dall'abbruciamento si sviluppi un incendio, la violazione assume rilevanza penale, con conseguenze ben più gravi.



L'Amministrazione comunale confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutta la cittadinanza affinché ciascuno contribuisca a prevenire situazioni di pericolo, tutelando il territorio, l'ambiente e la sicurezza della Comunità.