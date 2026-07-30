Addio a Ines Barbara Isaia, mamma dell’ex direttore di TargatoCn Gianpiero Ferrigno

Si è spenta a 99 anni, a un passo dal traguardo del centenario, Ines Barbara Isaia, mamma di Gianpiero Ferrigno, ex direttore di TargatoCn. Una lunga vita vissuta accanto alla famiglia, che oggi ne piange la scomparsa e ne custodisce il ricordo.

Oltre a Gianpiero lascia anche i figli Mariva ed Elisa, insieme alla nuora Antonietta, al genero Raimondo, alla cara Angela, ai nipoti, pronipoti e a tutti i parenti.

Ines Barbara Isaia era ospite della casa di riposo di Costigliole Saluzzo, dove è venuta mancare. Il funerale sarà celebrato oggi, giovedì 30 luglio, alle 11, nella parrocchia di Costigliole Saluzzo, con partenza alle 10.50 dalla casa di riposo. Dopo le esequie la salma proseguirà per Bra per la cremazione; le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Costigliole Saluzzo.

Il Santo Rosario è stato recitato ieri sera, mercoledì 29 luglio, nella Chiesa Confraternita di Costigliole Saluzzo.

Ferrigno guidò la testata TargatoCn dal 2008 al 2009, contribuendo alla sua crescita nella fase iniziale della sua storia.

A Gianpiero e a tutta la famiglia Ferrigno le condoglianze della redazione.