Il passaggio sotto l’arco di corso Soleri riaprirà al traffico con più di una settimana d’anticipo

Si avviano alla conclusione con sensibile anticipo i lavori di manutenzione e consolidamento dell’arco situato in piazza Galimberti, all’angolo con corso Soleri. L’intervento, avviato lo scorso 6 luglio, avrebbe dovuto protrarsi fino al 14 agosto, ma l’avanzamento delle operazioni e l’esito positivo delle verifiche tecniche hanno consentito di accelerare le fasi di sostituzione del tirante e di messa in sicurezza della struttura. Già a partire da metà della prossima settimana il traffico tornerà regolare.



Le analisi condotte nelle scorse settimane avevano evidenziato la necessità di intervenire con urgenza sul manufatto, una realizzazione risalente agli anni Ottanta del XIX secolo, per prevenire l’aggravamento del dissesto e garantire la piena sicurezza del transito in un punto caratterizzato da intenso traffico veicolare. Dopo un primo intervento conservativo effettuato nei mesi scorsi, il cantiere avviato a luglio ha permesso di procedere con il consolidamento definitivo dell’arco.



“La conclusione anticipata dei lavori è una buona notizia per la città e per la viabilità di Cuneo – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale -. Ringrazio i tecnici e le maestranze per la rapidità e la qualità dell’intervento, che ci consente di restituire alla piena fruizione un passaggio importante e di tutelare un elemento storico del nostro patrimonio urbano. La sicurezza delle infrastrutture è una priorità assoluta, e questo cantiere ne è un esempio concreto. Un doveroso ringraziamento va anche ai residenti e non che hanno affrontato questo disagio temporaneo con la consueta pazienza”.



Fino alla riapertura del passaggio, la cui data puntuale sarà comunicata all’inizio della prossima settimana, resteranno attive le deviazioni delle linee del trasporto pubblico locale, urbane ed extraurbane, che hanno modificato i propri percorsi per tutta la durata dell’intervento.