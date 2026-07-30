Busca, il progetto della cava al vaglio della conferenza dei servizi

Riceviamo e pubblichiamo.

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Questo 30 luglio 2026 non sarà una giornata qualunque. La Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio decisivo per il futuro della nostra frazione e le aspettative sono altissime.

Le osservazioni presentate – almeno sei o sette, per quanto ci risulta – sollevano questioni che non possono essere ignorate. Dalla viabilità realizzata ad hoc e autorizzata dal Comune di Busca su via Pintura, mai attenzionata da istruttoria da parte degli organi competenti della Conferenza dei Servizi, alle dichiarazioni del sindaco durante il Consiglio comunale del 18 maggio, fino a numerose altre criticità che meritano risposte serie, puntuali e trasparenti.

In questa battaglia non siamo però soli. Il lavoro degli agronomi, fondato su competenza e rigore tecnico, sta offrendo un contributo prezioso per difendere il nostro territorio da un progetto che riteniamo possa avere conseguenze gravissime per la frazione e per chi la vive ogni giorno. La competenza dei nostri legali, un'ispirazione costante!

Ma c'è un punto che non deve passare sotto silenzio. Ridurre tutto all'estrazione di inerti significa raccontare solo una parte della storia. La vera partita, a nostro avviso, riguarda ciò che potrà essere conferito in quell'area nei prossimi anni. È questo l'aspetto che dovrebbe far riflettere tutti: amministratori, enti competenti e cittadini.

Non stiamo parlando soltanto di una cava. Stiamo parlando del futuro del nostro territorio, della salute dell'ambiente, della qualità della vita e dell'eredità che lasceremo alle prossime generazioni.

Per questo chiediamo che il 30.07.2026 dalle ore 10 prevalgano responsabilità, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico. Le decisioni che verranno assunte avranno effetti che dureranno decenni. Non è più il tempo delle promesse o delle scorciatoie: è il momento di dimostrare, con i fatti, da che parte si vuole stare.

Il Comitato di San Vitale NO Cava