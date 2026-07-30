Vicoforte, torna la Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie con Trisomia 21

Dal 2 al 9 agosto 2026 si terrà, presso Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte, la XXVI Settimana Estiva Nazionale Lagatiana dedicata alle famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21.

L’iniziativa fa parte del progetto “L’amore non conta i cromosomi: percorsi con la Trisomia 21”, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Negli anni la rete di sostegno si è ampliata fino a coinvolgere 40 realtà del territorio, tra comuni, pubblica amministrazione, ASL e associazioni di volontariato.

Il progetto valorizza la persona nella sua unicità, al di là del ruolo di genitore, bambino, volontario o socio, nella convinzione — richiamata dal noto detto africano “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” — che ognuno contribuisca con la propria ricchezza alla costruzione di un villaggio accogliente e solidale.

La Settimana propone percorsi paralleli e coordinati per genitori, bambini e bambine con Trisomia 21, fratelli e sorelle (siblings) e volontari: incontri di gruppo con specialisti per i genitori, momenti ludici, laboratori e osservazioni per i più piccoli affiancati dai volontari, spazi di confronto dedicati per fascia d’età per i siblings e giornate di formazione e verifica per i volontari, vissute anche come occasione di crescita personale.

Osservazioni e gruppi genitori sono seguiti da un’équipe di specialisti che lavora in ret, e la giornata si completa con momenti ludici serali comuni, pensati per favorire un clima positivo e conviviale tra tutti i partecipanti.

Dal 2001 la Settimana si svolge a Vicoforte, patrocinata dai Comuni di Vicoforte e Mondovì, ed è oggi organizzata da Flauto Magico ODV, una delle quattro realtà R.O.S.E. (Organizzatori delle Settimane Estive) attive in Piemonte-Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia-Veneto e Sicilia, tutte coordinate da Salvatore Lagati secondo gli stessi obiettivi e la stessa impostazione.

Dal 2026, con il progetto “L’amore non conta i cromosomi”, la fascia d’età dei partecipanti è stata estesa fino ai 14 anni.