Proglio L’Automobile rafforza la presenza BYD nel Cuneese: nuovo Centro Assistenza Autorizzato a Cuneo Borgo San Dalmazzo

Un nuovo punto di riferimento per l’assistenza e la manutenzione dei veicoli BYD

La presenza di BYD, marchio automobilistico emergente attivo nella mobilità elettrica e ibrida, si rafforza sul territorio cuneese. La sede Proglio L’Automobile S.p.A. di Borgo San Dalmazzo di Via Cuneo 101/B diventa infatti Centro Assistenza Autorizzato BYD Proglio L’Automobile S.p.A. by Intergea Service.

Il nuovo centro offre ai clienti BYD della provincia un punto di riferimento qualificato per la manutenzione, la diagnosi e la riparazione, con personale specializzato e interventi eseguiti nel rispetto degli standard previsti dalla casa costruttrice.

L’obiettivo è garantire un’assistenza affidabile e facilmente raggiungibile anche dopo l’acquisto, accompagnando il cliente durante l’intero ciclo di vita della vettura.

Competenza e qualità del servizio

Il Centro Assistenza Autorizzato BYD opera all’interno della rete Intergea Service, il marchio del Gruppo Intergea dedicato all’assistenza post-vendita. Del Gruppo fanno parte anche le concessionarie Proglio L’Automobile.

La struttura garantisce personale qualificato, processi definiti e interventi eseguiti secondo gli standard del costruttore, con ricambi originali o di qualità equivalente.

Un’offerta completa per gli automobilisti

Accanto all’assistenza autorizzata BYD, la sede offre servizi di officina meccanica ed elettronica, manutenzione programmata, revisioni, assistenza su climatizzazione, ruote e pneumatici, calibrazione di radar e telecamere e installazione di accessori.

Sono inoltre disponibili soluzioni dedicate alle persone con disabilità, vetture di cortesia e, per molti interventi, il servizio in giornata.

Un nuovo riferimento BYD per la provincia

Con il nuovo Centro Assistenza Autorizzato, Proglio L’Automobile consolida il proprio ruolo sul territorio e contribuisce a rafforzare la presenza locale di BYD.

Un servizio di prossimità che unisce autorizzazione ufficiale, competenza tecnica e organizzazione, offrendo agli automobilisti un riferimento preparato per le principali esigenze di assistenza e manutenzione.

Centro Assistenza Autorizzato BYD Proglio L’Automobile S.p.A. by Intergea Service

Via Cuneo 101/B, 12011 Borgo San Dalmazzo.

Tel. 0171/261650