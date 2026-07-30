PALLAPUGNO / Subalcuneo sempre più padrona della Serie A e sogna in grande

La pallapugno entra nel vivo e le squadre della provincia di Cuneo continuano a occupare un ruolo da protagoniste. In Serie A Banca d’Alba l’attenzione è tutta sull’Acqua San Bernardo Subalcuneo, sempre più sola in vetta alla classifica con 19 punti, mentre il Gottasecca mantiene il secondo posto. Una giornata positiva anche per Ceva e Duseu, in un campionato che si avvia verso la fase decisiva della stagione.
Ecco il punto su tutti i campionati dalla Serie A ai pulcini
SERIE A Banca d'Alba - Nona di ritorno
Alta Langa-Terre del Barolo Albese 9-7
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0 forfait medico
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-2
Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese 5-9
Olivieri Opere Edili Duseu-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 19; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 13; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.
SERIE B - Posticipo nona di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida 7-9
Classifica: Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 12; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Ottava ritorno
Ricca-Don Dagnino 9-5
Gottasecca-San Biagio 9-8
Bormidese-Castiati Castagnole 1-9
Duseu-Pro Paschese 9-3
Ceva-Subalcuneo 5-9
Virtus Langhe-Monticellese 3-9
Classifica: Ricca 16; Gottasecca 15; Castiati Castagnole e Monticellese 12; Pro Paschese 11; Ceva e Duseu 10; Don Dagnino 9; Subalcuneo 7; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1 -
Classifica: Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Pro Spigno 0.
SERIE C2 Girone 2 -
Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.
SERIE C2 Girone 3 - Posticipo prima giornata
Benese-Pieve di Teco 9-0
Classifica: Benese 1; Pieve di Teco e Global Sped Neivese 0.
SERIE C2 Girone 4 - Posticipo prima giornata
Abrigo Croma Ricca-Peveragno 9-0
Classifica: Abrigo Croma Ricca 1; Peveragno e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Semifinale (gara unica)
Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Semifinale (gara unica)
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
Global Sped Neivese in finale
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Ultima giornata
Canalese A-San Leonardo 9-0 forfait
Gymnasium Albese-Canalese B 2-9
Riposa: Amici del Castello
Classifica finale: Amici del Castello 4; Canalese B 3; Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Sabato 29 agosto ore 16.30
a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B
UNDER 21 - Sesta di ritorno
Pro Paschese-Bubbio 0-9
San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 forfait
Cortemilia-Subalcuneo 5-9
Albese-Araldica Castagnole 4-9
Virtus Langhe A-Merlese 5-9
Classifica: San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; Cortemilia 8; Merlese 6; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).
ALLIEVI Girone 1 -
Classifica: Ricca 1; Pro Paschese A e Ceva 0.
ALLIEVI Girone 2 - Posticipo prima giornata
Bormidese-San Biagio 8-4
Classifica: Bormidese 1; San Biagio e Don Dagnino 0.
ALLIEVI Girone 3 -
Classifica: Amici del Castello 1; Subalcuneo A e Speb 0.
ALLIEVI Girone 4 - Posticipo prima giornata
Subalcuneo B-San Leonardo 3-8
Classifica: Pro Paschese B e San Leonardo 1; Araldica Castagnole e Subalcuneo B 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8
Subalcuneo A in finale
ESORDIENTI Girone A - Posticipo sesta di ritorno
Pro Paschese B-San Leonardo 0-7
Classifica: Ricca 13; San Leonardo 12; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1. (Ceva un punto di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B - Posticipi Sesta di ritorno
Merlese A-Neivese B 7-3
Neivese C-Don Dagnino 1-7
Classifica: Cortemilia 13; Merlese A 12; Neivese B 9; Albese A 8; Don Dagnino 6; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI Girone A - Posticipii sesta di ritorno
Duseu-Ricca 0-7
Pro Paschese-Speb 3-7
Classifica: San Leonardo 13; Ricca e Speb 9; Pro Paschese 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Posticipi sesta di ritorno
San Biagio-Ceva 7-3
Canalese-Monastero Dronero B 0-7
Classifica: Monastero Dronero B 12; Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 3; Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Mercoledì 19 agosto ore 18.30
ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Mercoledì 12 agosto ore 18.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamenti di semifinali
Girone Rosso
Venerdì 31 luglio ore 18
a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese
Girone Blu
Venerdì 31 luglio ore 18
ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa