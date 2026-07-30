PALLAPUGNO / Subalcuneo sempre più padrona della Serie A e sogna in grande

La pallapugno entra nel vivo e le squadre della provincia di Cuneo continuano a occupare un ruolo da protagoniste. In Serie A Banca d’Alba l’attenzione è tutta sull’Acqua San Bernardo Subalcuneo, sempre più sola in vetta alla classifica con 19 punti, mentre il Gottasecca mantiene il secondo posto. Una giornata positiva anche per Ceva e Duseu, in un campionato che si avvia verso la fase decisiva della stagione.



Ecco il punto su tutti i campionati dalla Serie A ai pulcini

SERIE A Banca d'Alba - Nona di ritorno

Alta Langa-Terre del Barolo Albese 9-7

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0 forfait medico

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole 9-2

Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese 5-9

Olivieri Opere Edili Duseu-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6

IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 19; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 13; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Terre del Barolo Albese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Olivieri Opere Edili Duseu 6; Araldica Castagnole 4.



SERIE B - Posticipo nona di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida 7-9

Classifica : Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 12; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.



SERIE C1 - Ottava ritorno

Ricca-Don Dagnino 9-5

Gottasecca-San Biagio 9-8

Bormidese-Castiati Castagnole 1-9

Duseu-Pro Paschese 9-3

Ceva-Subalcuneo 5-9

Virtus Langhe-Monticellese 3-9

Classifica : Ricca 16; Gottasecca 15; Castiati Castagnole e Monticellese 12; Pro Paschese 11; Ceva e Duseu 10; Don Dagnino 9; Subalcuneo 7; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2 Girone 1 -

Classifica : Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Pro Spigno 0.

SERIE C2 Girone 2 -

Classifica : Valle Grana Caraglio 1; Augusto Manzo e Monastero Dronero 0.

SERIE C2 Girone 3 - Posticipo prima giornata

Benese-Pieve di Teco 9-0

Classifica : Benese 1; Pieve di Teco e Global Sped Neivese 0.

SERIE C2 Girone 4 - Posticipo prima giornata

Abrigo Croma Ricca-Peveragno 9-0

Classifica : Abrigo Croma Ricca 1; Peveragno e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Semifinale (gara unica)

Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3

COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Semifinale (gara unica)

Mercoledì 5 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese

Global Sped Neivese in finale



FEMMINILE -

Classifica : Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Ultima giornata

Canalese A-San Leonardo 9-0 forfait

Gymnasium Albese-Canalese B 2-9

Riposa: Amici del Castello

Classifica finale : Amici del Castello 4; Canalese B 3; Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Sabato 29 agosto ore 16.30

a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 - Sesta di ritorno

Pro Paschese-Bubbio 0-9

San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 forfait

Cortemilia-Subalcuneo 5-9

Albese-Araldica Castagnole 4-9

Virtus Langhe A-Merlese 5-9

Classifica : San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 10; Cortemilia 8; Merlese 6; Albese e Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).



ALLIEVI Girone 1 -

Classifica : Ricca 1; Pro Paschese A e Ceva 0.

ALLIEVI Girone 2 - Posticipo prima giornata

Bormidese-San Biagio 8-4

Classifica : Bormidese 1; San Biagio e Don Dagnino 0.

ALLIEVI Girone 3 -

Classifica : Amici del Castello 1; Subalcuneo A e Speb 0.

ALLIEVI Girone 4 - Posticipo prima giornata

Subalcuneo B-San Leonardo 3-8

Classifica : Pro Paschese B e San Leonardo 1; Araldica Castagnole e Subalcuneo B 0.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 4 agosto ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8

Subalcuneo A in finale



ESORDIENTI Girone A - Posticipo sesta di ritorno

Pro Paschese B-San Leonardo 0-7

Classifica : Ricca 13; San Leonardo 12; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1. (Ceva un punto di penalizzazione)

ESORDIENTI Girone B - Posticipi Sesta di ritorno

Merlese A-Neivese B 7-3

Neivese C-Don Dagnino 1-7

Classifica : Cortemilia 13; Merlese A 12; Neivese B 9; Albese A 8; Don Dagnino 6; Pro Paschese A 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI Girone A - Posticipii sesta di ritorno

Duseu-Ricca 0-7

Pro Paschese-Speb 3-7

Classifica : San Leonardo 13; Ricca e Speb 9; Pro Paschese 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Posticipi sesta di ritorno

San Biagio-Ceva 7-3

Canalese-Monastero Dronero B 0-7

Classifica : Monastero Dronero B 12; Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio 3; Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 19 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Mercoledì 12 agosto ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia



COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamenti di semifinali

Girone Rosso

Venerdì 31 luglio ore 18

a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese

Girone Blu

Venerdì 31 luglio ore 18

ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa